Grabstein für Willi Herren spaltet die Fans

Von: Constanze Julita

Teilen

Willi Herrens Grabstein ist endlich fertig – der Entertainer starb im April 2021 (IDZRW-Montage). © Jens Kalaene/dpa & 24RHEIN

Der Grabstein von Willi Herren ist endlich enthüllt. Zwar zeigen sich viele Fans gerührt, doch andere finden das Grabmal „zu viel“.

Köln – Nachdem es immer wieder Zoff um das Grab des Entertainers und Schauspielers Willi Herren gegeben hatte, ist eineinhalb Jahre nach seinem Tod die letzte Ruhestätte in Köln endlich vollendet. An der Stelle, an der bislang ein Holzkreuz an ihn erinnerte, steht nun ein prächtiger Grabstein aus schwarzem Marmor, wie 24RHEIN berichtet. Die Reaktionen der Fans sind im Netz gespalten. Begraben wurde der kölsche Schlagerstar auf dem Melaten-Friedhof (Köln Lindenthal), der für Fans auch heute noch eine beliebte Anlaufstätte ist, um Abschied zu nehmen. Zuletzt sorgte die Versteigerung des gesamten Nachlasses von Willi Herren für Aufsehen. Mit dieser Nachlass-Auktion sollten seine Gläubiger bezahlt werden.

Pompöser Grabstein spielt Willi Herrens „Kölle Hymne“

Mit dem Grabstein wird jetzt das Leben von Willi Herren gebührend gewürdigt. Gezeichnet durch schwarzen Marmor und umrahmt von zwei römischen Säulen, ist ein Bild eines Auftritts des Schlagerstars auf einer der legendären „Olé Partys“ zu erkennen. Dabei ist von hinten zu sehen, wie er die Arme vor einem riesigen Publikum ausbreitet. Als Inschrift steht auf dem Grabstein der Abschiedsgruß an seine Zuschauer: „Tschüss, Ciao und auf Willisehen …“. Darunter ein freundliches Porträt von ihm.

Auch die Silhouette von Willis Heimatstadt Köln ziert den Grabstein, abgerundet mit einem Abschiedsgruß seiner beiden Kinder Alessia und Stefano. Eine Besonderheit der Ruhestätte: Auf dem Grabstein befindet sich ein QR-Code. Wer diesen mit seiner Handykamera scannt, kann noch einmal die „Kölle Hymne“ von Willi Herren hören.

Der pompöse Grabstein ziert die Inschrift „Tschüss, Ciao und auf Willisehen ...“ – der bekannte Abschiedsgruß von Willi Herren an seine Fans © 24Rhein

Die Reaktionen der Fans sind gespalten

Das Netz ist über den Grabstein des Schlagerstars gespalten. Zum einen zeigen sich die Fans gerührt. So zum Beispiel auf der Facebook-Seite des Melaten-Friedhofs, der ein Bild des Steines veröffentlicht hat, kommentieren sie unter anderem: „Ein wunderschöner Grabstein, er würde Willi gefallen …“. Andere wiederum spotten auf Instagram: „Aber auch wirklich nur ein klitzekleines bisschen drüber“ oder „Immer von allem ein bisschen zu viel“.

Egal ob der Grabstein gefällt oder nicht, ist dieser ein schönes Andenken an Willi Herren. Dadurch haben Familie, Freunde und Fans die Möglichkeit, weiterhin mit dem Verlust abzuschließen. (cj mit dpa) Tipp: Fair und verlässlich informiert, was in NRW passiert – hier unseren kostenlosen 24RHEIN-Newsletter abonnieren.