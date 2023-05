Gladbach sichert sich späten Punkt bei Bayer Leverkusen

Bundesliga

Borussia Mönchengladbach hat sich nach einer erfolgreichen Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga einen Punkt im rheinischen Duell bei Bayer Leverkusen gesichert. Gladbach kam nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand am Sonntagabend noch zu einem 2:2 (0:2). Amine Adli (15. Minute) und Kerem Demirbay (20.) hatten Bayer früh in Führung gebracht, doch Nationalspieler Jonas Hofmann (58.

Leverkusen - ) und der eingewechselte Lars Stindl (90.) nutzten Geschenk der Leverkusener zum späten Ausgleich. Bayers Piero Hincapie sah in der Nachspielzeit wegen groben Foulspiels die Rote Karte (90.+4).

Die Borussia steht bei noch einer ausstehenden Begegnung in dieser Saison weiter auf Platz elf. Leverkusen belegt nach dem 33. Spieltag Platz sechs. dpa