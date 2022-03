„Globaler Klimastreik“ am Freitag in mehreren NRW-Städten

Zum zehnten „globalen Klimastreik“ von Fridays for Future an diesem Freitag sind auch in mehreren nordrhein-westfälischen Städten Demonstrationen geplant. Unter anderem in Bonn, Köln, Aachen, Düsseldorf, Essen, Dortmund und Münster haben Klimaaktivisten Proteste angekündigt. Zahlreiche Umweltverbände unterstützen den Aktionstag, der unter dem Motto „People not Profit“ steht und auch Solidarität mit der Ukraine zeigen soll.

Köln/Bonn - Allein in Bonn werden nach Polizeiangaben vom Mittwoch rund 3000 Teilnehmer zu einer Demonstration erwartet, in Aachen gehen die Veranstalter von 2000 Teilnehmern aus. „Die nächsten Jahre bestimmen unsere Zukunft so stark wie noch nie“, sagte eine Sprecherin von Fridays for Future in Köln. „Sie beeinflussen, ob wir globale klimatische Kipp-Punkte erreichen und somit das 1,5-Grad-Limit einhalten, oder ob wir dies nicht schaffen und all die dramatischen Folgen der Klimakatastrophe eintreten.“ dpa