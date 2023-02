Kunst von Kölner Wunderkind ist tausende Euro wert – jetzt soll sie anderen helfen

Von: Johanna Werning

Mit zehn Jahren gilt Mikail Akar bereits als Jahrhunderttalent. Seine Werke werden weltweit verkauft. Jetzt hat er eine Ausstellung in NRW – für den guten Zweck.

Köln – Mikail Akar ist erst zehn Jahre alt, doch schon jetzt gilt er als Jahrhunderttalent. Der Kölner ist bekannt als jüngster abstrakter Künstler. Seine Werke werden weltweit für Zehntausende Euro verkauft, berichtet 24RHEIN. Ausstellungen hatte der Schüler bereits in Wien, Istanbul, Zürich und New York. Jetzt werden seine Bilder in NRW ausgestellt – für den guten Zweck.

Wunderkind Mikail Akar stellt seine Kunst in Bergisch Gladbach aus

Der zehnjährige Künstler Mikail Akar stellt seine Werke in NRW aus – für den guten Zweck © Mikail Akar/privat

Im Zuge Mikails Ausstellung „Unbelievable“ können eine Auswahl der Werke vom 26. Februar bis 29. April im Althoff Grandhotel Schloss Bensberg in Bergisch Gladbach betrachtet werden. Von 9 bis 18 Uhr haben Gäste sowie externe Besucherinnen und Besucher täglich Zugang. Teilweise ist Mikail auch selbst vor Ort.

Kölner Wunderkind stellt seine Bilder in NRW aus: Wann und wo?

Die Ausstellung „Unbelievable“ zeigt eine Auswahl der Werke im Althoff Grandhotel Schloss Bensberg (Kadettenstraße, 51429 Bergisch Gladbach)

Die Ausstellung kann vom 26. Februar bis 29. April 2023 besichtigt werden. Von 9 bis 18 Uhr haben Gäste sowie externe Besucherinnen und Besucher täglich Zugang.

Am 26. Februar 2023 ist Mikail selbst vor Ort.

Am 29. April 2023 findet eine große Spendengala statt, bei der Künstler noch einmal nach Bensberg kommen und live ein neues Bild malen wird, das im Anschluss für den guten Zweck versteigert wird.

Wunderkind Mikail Akar versteigert Werke in NRW für den guten Zweck

Und damit nicht genug: Zum krönenden Finale am 29. April findet eine große Spendengala statt. Dort wird der Zehnjährige noch einmal nach Bensberg kommen und live ein neues Bild malen wird, das im Anschluss an den Höchstbietenden verkauft wird. Daneben werden mehrere von Mikail bemalte Oldtimer versteigert, unter anderem ein seltener Rolls-Royce – und zwar für den guten Zweck.

Der Spendenerlös kommt zu einem Teil der Ukraine zugute. Die Hilfsorganisation „We are all Ukrainians“ ist eine Initiative von Dr. Wladimir Klitschko und Tatjana Kiel. Der andere Teil geht aufgrund der aktuellen Ereignisse und des familiären Hintergrunds von Mikail in die Erdbebenregion zwischen der Türkei und Syrien.

Das ist Mikail Akar ► Mikail Akar ist am 9. Oktober 2012 in Köln geboren. ► Im Alter von vier Jahren entdeckten seine Eltern sein Talent. ► Die erste Ausstellung hatte Mikail im Alter von vier Jahren am 13. August 2017. Danach folgten Ausstellungen in Köln, Düsseldorf, Hamburg, Berlin und im NRW-Landtag. ► Mikail holt seine Inspirationen von Künstlern wie Jackson Pollock, Jean-Michel Baskiat oder Gerhard Richter. ► Neben Leinwänden bemalt Mikail auch Autos und sogar Wrackteil des Airbus 310. ► Der Zehnjährige hat ein eigenes Atelier in der Kölner Innenstadt. ► Seine Werke versteigert er immer wieder für den guten Zweck. Im Rahmen dieser Hilfsaktionen malt er auch schon mal zusammen mit prominenten Gesichtern wie den Höhnern, Laith Al-Deen, Manuel Neuer oder Peter Mafay.

Wunderkind Mikail Akar: So fing seine Kunst-Karriere als Vierjähriger an

Mikail Akar ist am 9. Oktober 2012 in Köln geboren. Er gilt als der jüngste abstrakte Künstler. Seine Werke werden weltweit ausgestellt und verkauft. Dabei fing es „ganz unbekümmert an“, wie seine Familie erklärt. Denn zum vierten Geburtstag haben seine Eltern eine kleine Leinwand und Fingerfarben geschenkt.

Als sein Vater das Bild abends sah, konnte er nicht glauben, dass das Bild von seinem Sohn ist und fragte seine Frau Elvan: „Seit wann kannst du so toll malen?“ Nach diesem ersten und besonderen Bild stand fest: Dieses Talent will und soll gefördert werden – und die Künstlerkarriere begann. Mittlerweile bemalt der Zehnjährige nicht nur Leinwände, sondern auch Autos und sogar Flugzeug-Wrackteile eines Airbus 310, die anschließend im Flughafen Köln/Bonn ausgestellt worden sind. (jw)