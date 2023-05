Explosion in Ratingen – Mehrere Personen verletzt – darunter auch Polizisten

Von: Mick Oberbusch

In Ratingen-West ist es am Donnerstag (11. Mai) aus bislang noch nicht geklärter Ursache zu einer Explosion gekommen. Mehrere Personen sind verletzt.

Ratingen – In Ratingen-West (NRW) ist es am Donnerstag (11. Mai) zu einer Explosion gekommen, bei der laut Polizeiangaben „mehrere Menschen, darunter auch Polizisten“ verletzt wurden. Über die Anzahl der verletzten Personen oder den Grad der Schwere der Verletzung konnte die zuständige Polizei im Kreis Mettmann auf 24RHEIN-Nachfrage noch keine Angabe machen. Die Explosion habe sich in einer Hochhauswohnung zugetragen.

Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort (Symbolbild). © aal.photo/Imago

Explosion in Hochhaus in Ratingen – auch Polizisten unter den Verletzten

Wie die Deutsche Presse-Agentur mitteilt, seien die Polizisten in einer Wohnung im Einsatz gewesen. Die Ursache ist noch völlig unklar. Derzeit sind Polizistinnen und Polizisten vor Ort, der Einsatz läuft. Dieser Text wird laufend aktualisiert. (mo)