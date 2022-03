Großbrand in Lagerhalle von Möbelhaus gelöscht

Teilen

Die Feuerwehr löscht einen Brand in der Lagerhalle eines Möbelhauses. © Markus Gayk/TNN/dpa

In der Lagerhalle eines Möbelhauses ist in Essen ein großes Feuer ausgebrochen. Die etwa 30 mal 80 Meter große Halle stand von Dienstag bis Mittwochmorgen komplett in Flammen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Das Gebäude, in dem auf mehreren Etagen Möbel gelagert seien, sei ein „Totalverlust“. Es gebe keine Verletzten. Rund 100 Feuerwehrleute waren seit dem frühen Abend im Einsatz und versuchten zunächst zu verhindern, dass der Brand auf eine angrenzende noch größere Halle übergriff.

Essen - Am frühen Mittwochmorgen teilte die Feuerwehr mit, dass es gelungen sei, die größere Halle zu schützen. Um gezielt zu löschen, wurden Teile der brennenden Halle abgetragen. Dafür seien das Technische Hilfswerk und zwei Abbruchunternehmen hinzugezogen worden, auch Bagger waren dabei. Der Einsatz dauerte bis in die Morgenstunden, als die letzten Glutnester abgelöscht werden konnten. Auch nach dem Löschen des Feuers würden Einsatzkräfte den Brandort stündlich kontrollieren, teilte ein Feuerwehrsprecher am Morgen mit. Die Rauchwolke über dem Feuer im Stadtteil Frillendorf war kilometerweit zu sehen. dpa