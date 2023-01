Zwei Großbrände in der Silvesternacht in Düsseldorf

Von: Benjamin Stroka

Teilen

Die Feuerwehr in Düsseldorf war in der Silvesternacht im Dauereinsatz. Es gab zwei Großbrände in Reisholz und Heerdt. Die Bevölkerung wurde gewarnt.

Düsseldorf – Während in den meisten NRW-Städten vor allem kleinere Brände in der Silvesternacht die Feuerwehr auf Trab hielten, kam es in Düsseldorf gleich zu zwei großen Einsätzen. Zwei Großbrände beschäftigten die Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen. Erst brannte es bei einem Recyclinghof im Stadtteil Reisholz. Später gab es einen Brand in einer Halle in Düsseldorf-Heerdt. In beiden Fällen wurde die Bevölkerung über die Warn-App NINA sowie die Warn-App KATWARN gewarnt.

Die Flammen auf dem Recyclinghof in Düsseldorf-Reisholz schlugen meterhoch in den Nachthimmel. © Thomas Banneyer/dpa

Großbrand in Düsseldorf-Reisholz: Feuer auf Recyclinghof

Der erste Brand wurde gegen 0:30 Uhr in der Silvesternacht gemeldet, berichtet 24RHEIN. Ein Anrufer meldete ein Feuer auf der Karl-Hohmann-Straße in Reisholz. Dort brannten Papierrollen und Restmüll, darunter auch Plastik, lichterloh. „Als die ersten Einsatzkräfte nur wenige Augenblicke später an der Einsatzstelle eintrafen, schlugen die Flammen bereits meterhoch in den Nachthimmel“, berichtet die Feuerwehr. Obwohl die Feuerwehr sofort begann, den Brand zu löschen, konnte sich das Feuer zunächst immer weiter ausbreiten.

Vom Wind angetrieben schlugen die Flammen danach sogar auf eine Bahnböschung über. Eine Bahnstrecke auf der Rückseite des Recyclinghofs musste nach Rücksprache zwischen Feuerwehr und der Deutschen Bahn in der Nacht gesperrt werden. Gegen 3:15 Uhr war das Feuer dann unter Kontrolle. Ein Feuerwehrmann vor Ort wurde bei den Löscharbeiten verletzt. Er zog sich Verbrennungen am Unterarm zu.

Die Feuerwehr war beim Großbrand in Düsseldorf-Reisholz über sechs Stunden im Einsatz. © Thomas Banneyer/dpa

Feuerwehreinsatz in Reisholz – dann folgt ein Großbrand in Düsseldorf-Heerdt

Vorsorglich wurden in dem Bereich in Reisholz Messungen der Luft vorgenommen. „Bei den Messungen konnten geringe Mengen an Chlor festgestellt werden, die unterhalb der Grenzwerte lagen“, teilt die Feuerwehr mit. Gefahr habe demnach nicht bestanden. Erst gegen 7 Uhr am Neujahrsmorgen war der Einsatz beendet. Wodurch der Brand ausgelöst wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Noch während die Nachlöscharbeiten in Reisholz liefen, erreichte die Feuerwehr Düsseldorf gegen 4:44 Uhr der nächste Notruf. Diesmal wurde ein Großbrand im Stadtteil Heerdt gemeldet. Diesmal brannte eine Halle an der Wiesenstraße. Erneut warnte die Feuerwehr Anwohner über die Warn-Apps NINA und KATWARN vor einer möglichen Geruchsbelästigung. Auch diesen Brand konnten die Einsatzkräfte im Laufe des Morgens unter Kontrolle bringen. Am Vormittag liefen noch Nachlöscharbeiten, wie ein Feuerwehrsprecher auf 24RHEIN-Nachfrage erklärte. (bs/ots)