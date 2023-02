Güterzug erfasst Schüler (15) – er telefonierte und ignorierte die Schranke

Der Unfall ereignete sich an einem Bahnübergang in Köln-Ossendorf. © Lars Jäger/WupperVideo

In Köln gab es einen schweren Bahn-Unfall. An einem Bahnübergang wurde am Mittwoch ein 15-Jähriger von einem Güterzug erfasst und schwer verletzt.

Köln – An einem Bahnübergang im Kölner Stadtteil Ossendorf hat sich am Mittwochnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein 15 Jahre alter Radfahrer wurde dort gegen 17:30 Uhr von einem Güterzug erfasst, wie die Polizei in Köln mitteilt. Der Schüler wurde schwer verletzt.

Schüler von Güterzug erfasst – er fuhr trotz roter Ampel und geschlossener Schranke

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber 24RHEIN mitteilt, soll der 15-Jährige „trotz roter Ampel, akustischem Signal und geschlossener Schranke über die Gleise gefahren sein“. Mehrere Zeugen gaben zudem an, dass der Schüler mit seinem Handy am Ohr telefoniert habe. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe laut Polizeiangaben nicht.

Auch der Güterzug-Führer musste ins Krankenhaus. Er erlitt einen Schock. Die Unfallstelle wurde von der Polizei abgesperrt. „Es bildeten sich zahlreiche Staus“, so der Sprecher.

Erst vor rund zwei Wochen gab es einen furchtbaren Unfall mit einem Güterzug in NRW. Damals hatte ein Güterzug zwei Kinder in Recklinghausen erfasst. Ein zehn Jahre alter Junge kam ums Leben. Ein Neunjähriger wurde schwer verletzt. (bs)