Kirmes-Unfall: Mädchen aus Fahrgeschäft geschleudert

Von: Nina Büchs

Das Fahrgeschäft „Krake“ ist seit dem Unfall am 24. September auf der Haaner Kirmes außer Betrieb. (Archivbild aus Bremen) © Michael Bahlo/dpa

Unfall auf der Haaner Kirmes: Am Samstag wurde dort ein Mädchen bei voller Fahrt aus einem Fahrgeschäft geschleudert und verletzt.

Haan – Auf der Haaner Kirmes wurden am Samstagnachmittag, 24. September, gegen 16:40 Uhr zwei Mädchen verletzt. Nach Angaben der Kreispolizeibehörde Mettmann wurde „ein zwölf Jahre altes Mädchen bei voller Fahrt aus einem Fahrgeschäft („Krake“) herausgeschleudert“. Die 12-Jährige flog dabei direkt auf ein vierjähriges Mädchen, das am Rande der Attraktion gestanden hatte, berichtet 24RHEIN.

Haaner Kirmes: Mädchen (12) aus Fahrgeschäft „Krake“ geschleudert

Wie der WDR berichtet, erlitt die Vierjährige Kopfverletzungen, die Zwölfjährige zog sich Schürfwunden und Prellungen zu, zudem stand das Mädchen unter Schock. Zunächst sei unklar gewesen, wie schwer die beiden Mädchen bei dem Unfall verletzt wurden, so die Polizei. Deshalb sei ein Rettungshubschrauber angefordert worden, der dann jedoch nicht zum Transport genutzt wurde. Stattdessen brachte ein Rettungswagen die beiden Mädchen in umliegende Krankenhäuser.

Haaner Kirmes: Mädchen aus Fahrgeschäft geschleudert – erste Vermutung

Die Ermittlungen zur Unfallursache sind in vollem Gange. Wie ein Polizeisprecher gegenüber 24RHEIN mitteilte, gäbe es Hinweise, dass der Sicherheitsbügel am Sitz nicht verschlossen war. „Warum der Bügel nicht verschlossen war, ist aber noch nicht geklärt“, so der Polizeisprecher weiter. So könnte zum Beispiel auch ein technischer Defekt ursächlich für den Vorfall gewesen sein. Für die Dauer der Unfallermittlung wurde das Fahrgeschäft „Krake“ nun bis auf Weiteres stillgelegt.

Unfall auf Haaner Kirmes: Fahrgeschäft „Krake“

Hersteller: Schwarzkopf Baujahr: 1980, Umbau 2006 Kapazität: 40 Personen in 20 Gondeln Typ: Karussell

