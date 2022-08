Kurioser Beutezug: Einbrecher haben es auf Playmobil abgesehen – drei Nächte hintereinander

Von: Anna Lorenz

Es scheint, ihr Ziel ist Playmobil: Drei Nächte in Folge brachen Unbekannte in den Maximilianpark in Hamm ein und ließen Spielzeug mitgehen. Die Behörden haben jetzt eine Spur. (Symbolbild) © IMAGO / Margit Brettmann

Die Ausstellung für Playmobil, die im nordrhein-westfälischen Maximilianpark derzeit stattfindet, wurde nun dreimal infolge Ziel krimineller Aktivitäten. Der kuriose Hattrick von Hamm.

Hamm-Uentrop – Eine Diamantenausstellung, eine Technikmesse, vielleicht sogar eine Viehschau – aber Playmobil? Kriminelle im nordrhein-westfälischen Hamm hatten es am vergangenen Wochenende (KW 31) mit einigem Nachdruck auf eine kurios anmutende Beute abgesehen. Dreimal statteten sie der Spielwarenausstellung im Maximilianpark einen unerlaubten Besuch ab – doch der Reihe nach.

Diebe wollen Playmobil: Kuriose Kriminelle brechen mehrmals in Ausstellungshalle in Hamm ein

Am Freitag (05. August) schlugen die Täter das erste Mal zu. Gegen 3.50 Uhr, so berichtet es die Polizei Hamm, gelang es den Unbekannten, durch ein Fenster in die Ausstellungshalle einzusteigen. Kaum im Gebäude, flüchteten die Einbrecher auch schon wieder – ohne Playmobil. Während man bis zu diesem Zeitpunkt davon ausgehen konnte, die Täter hätten vor Ort vielleicht entschieden, Kinderspielzeug sei ein untaugliches Beuteobjekt, sollte man alsbald eines Besseren belehrt werden.

„Zwischen Freitagabend, 20 Uhr und Samstagmorgen, 6. August, 9 Uhr“, teilt die Polizei mit, kletterten die Unbekannten nämlich erneut in die Halle, wieder durch ein – mutmaßlich anderes – Fenster. Dieses Mal griffen sie zu und entwendeten nach bisherigem Kenntnisstand Playmobil im Wert eines dreistelligen Eurobetrags.

Hattrick von Hamm: Playmobil-Diebe handeln wohl nach „Aller guten Dinge sind drei“-Devise

In dieser Phase des Geschehens könnte man beginnen, sich die Frage nach der Motivation der Diebe zu stellen. Wurden die Einbrüche durchgeführt, um potenzielle Sammlerstücke zu erbeuten? Gerade in Anbetracht der aktuellen Geschehnisse rund um die Marke wäre das nicht unbedingt abwegig. Wie folgendes Video zeigt, sind rare Stücke von Playmobil und Konsorten unter Umständen nämlich eine ertragreiche Kapitalanlage.

Oder handelte es sich bei den, bislang unbekannten Tätern vielleicht um Teile der Zielgruppe für Spielsachen von Playmobil? Schwerlich, wie Kameraaufnahmen vom Montagmorgen (8. August, 4.46 Uhr) deutlich machen. Wieder einmal durch ein Fenster – inwiefern diese überhaupt verschlossen waren, ist im Übrigen nicht bekannt – enterten die Diebe die Veranstaltungshalle des Maximilianparks. Diesmal ließen sie Playmobil von vierstelligem Wert mitgehen und machten dadurch den Hattrick von Hamm voll. Allerdings wurden sie bei diesem dritten Einbruch von Überwachungskameras erfasst. Dabei zeigte sich, dass es sich um zwei Männer handelte; einer davon schätzungsweise 15 bis 20 Jahre alt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381-916-0 bzw. via E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise entgegen. Der eine von beiden trug eine schwarze Hose, einen weißen Kapuzenpullover und hatte eine blonde Kurzhaarfrisur. Der andere Mann war mit einem hellen Kapuzenpullover, einer weißen Hose und weißen Schuhen bekleidet. (askl)