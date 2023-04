Früherer Eigentümer zahlt Nutzungsentschädigung - die die Kosten nicht deckt

Ex-Eigentümer drohte mit Suizid: Familie kann nach 1155 Tagen ins eigene Haus

Von: Constanze Juckenack

Erleichterung: Diana und Timo Schulte sind 1155 Tagen nach dem Kauf endlich in ihrem Haus. © Andreas Rother

Diana und Timo Schulten glaubten, bei einer Zwangsversteigerung ihr Traumhaus erworben zu haben. Doch dann zog der frühere Eigentümer nicht aus.

Hamm – Am Donnerstag um 9 Uhr stehen Diana und Timo Schulte mit Polizisten, Anwalt, Gerichtsvollzieher, dem sozialen Dienst und einer Amtsärztin vor der Tür ihres Hauses in Hamm. Es ist 1155 Tage her, dass sie es gekauft haben. Nun sollen sie die Schlüssel bekommen. „Es war surreal, wie im Film“, sagt Diana Schulte. „Die Polizisten sind als Erste rein.“ Der frühere Bewohner habe die Schlüssel zwar schon am Vortag abgegeben – doch der Gerichtsvollzieher wollte sicher gehen, dass alles in Ordnung ist. Und das war es, endlich.

Im Winter 2020 hatte Timo Schulte das Architektenhaus unter den Zwangsversteigerungen entdeckt. Es erschien ihm wie gemacht für sich und seine Familie: am Stadtrand gelegen, mehr als 300 Quadratmeter Wohn- und Gewerbefläche, barrierearm. Das ist wichtig für Timo Schulte. Der gelernte Elektriker sitzt seit einem schweren Arbeitsunfall im Rollstuhl. Für 425.000 Euro ging die Immobilie an die Familie, samt Räumungstitel.

Denn der bisherige Eigentümer, ein etwa 80 Jahre alter Mann, hatte das Haus im Zuge einer Insolvenz verloren und wohnte noch darin. Nach der Zwangsversteigerung bat er Schultes um Aufschub. Er müsse eine neue Bleibe für sich und seine Lebensgefährtin finden. Die Schultes gaben ihm bis Juni 2020 Zeit.



Als er im August 2020 noch im Haus lebte, wollten Schultes vollstrecken lassen. Der Senior legte Widerspruch ein: Werde er geräumt, nehme er sich das Leben. Das Amtsgericht Hamm setzte die Räumung unter Auflagen aus. Dazu gehörten eine Therapie und dass der Senior Schultes eine Nutzungsentschädigung zahlen sollte. Weil er erklärte, höchstens 1200 Euro zahlen zu können, legte das Gericht diese Summe fest. Als der Senior gegen gerichtliche Auflagen verstieß, wurden drei weitere Räumungstermine angesetzt. Sie wurden abgesagt, weil der Schuldner weiter erklärte, sich im Fall einer Räumung das Leben zu nehmen. Zwei Gutachter bestätigten das.



Früherer Eigentümer zahlt Nutzungsentschädigung - die die Kosten nicht deckt

Die Familie Schulte verzweifelte. Sie versuchte, das Haus zu verkaufen. Doch der Senior ließ keine Besichtigungen zu, es fand sich kein Käufer. Dazu kamen finanzielle Sorgen: Schultes mussten Miete für ihre Wohnung zahlen, die Hausrate, Nebenkosten, Gericht und Anwalt. Die Nutzungsentschädigung reichte nicht, um diese Ausgaben zu decken. Zwei Prozesse um Schadenersatz führten sie und gewannen beide. Das Geld des zweiten Prozesses haben noch nicht erhalten, immerhin knapp 30.000 Euro. Bald steht die dritte Klage auf Schadenersatz an.

Vor allem Diana Schulte litt. In den vergangenen Jahren wirkte sie in sich gekehrt. Sie sprach kaum, weinte viel. Ihr Arzt wies sie schließlich in die Psychiatrie ein, um einen Suizid auszuschließen. Dabei sei sie bis zum Hauskauf eine Frohnatur gewesen, sagt Timo Schulte.

Rechtsexperte: Gerichte tun sich bei Suizidgefahr schwer, Räumung zu vollstrecken

Wolf-Dieter Walker ist Mitverfasser eines Standardwerks über Zwangsvollstreckungen. „Auf die Möglichkeit, dass auch auf Gläubigerseite eine Suizidgefahr bestehen kann und der Gläubiger angesichts des Räumungstitels eigentlich schutzwürdiger sein müsste als der Schuldner, ist mehrfach hingewiesen worden“, schreibt der Jura-Professor. Dennoch täten sich Gerichte schwer, eine Räumung umzusetzen, wenn eine Suizidgefahr des Schuldners bestehen könnte.

Der Anwalt der Familie Schulte beantragte schließlich, dass ein Gutachten über Diana Schulte erstellt würde. Seit Herbst 2022 liegt es vor. Der Gutachter schrieb, sie drohe allen Lebenswillen zu verlieren, wenn die Räumung weiter ausgesetzt bliebe. Im Februar 2023 entschied das Landgericht Dortmund, dass Schultes die Räumung vollstrecken lassen dürfen.



Gerichtsvollzieher soll Schuldner geholfen haben, eine andere Perspektive für sein Leben zu entwickeln

„Ich denke, dass es vor allem am Gerichtsvollzieher lag, dass es diesmal geklappt hat“, sagt Timo Schulte. Der frühere Eigentümer hätte erneut Widerspruch einlegen können, was das Verfahren weiter verzögert hätte. Doch der Gerichtsvollzieher habe Stunden mit ihm gesprochen und dem Mann geholfen, eine Wohnung zu finden und eine Perspektive für ein Leben ohne sein früheres Haus zu entwickeln.



Ich kann es gar nicht glauben, dass wir tatsächlich hier stehen.

Am ersten Tag in den eigenen vier Wänden wirkt Diana Schulte wie ausgewechselt. Sie erzählt, strahlt, zeigt: Hier wird die Couch stehen, da ein Schrank, der Esstisch vielleicht hier – oder da drüben? „Ich kann es gar nicht glauben, dass wir tatsächlich hier stehen.“ Sie ist froh, dass der Schuldner das Haus ordentlich hinterlassen hat.



Nach der Schlüsselübergabe drohen neue Sorgen - Bad doch nicht barrierefrei

Timo Schulte dagegen wirkt erschöpft. Der Kampf hat ihm viel abverlangt, nun plagen ihn neue Sorgen. „Das Bad hatte ich mir anders vorgestellt“, sagt er. Trotz der riesigen Wohnfläche ist es zu klein, um es mit Rollstuhl zu nutzen. „Wir müssen es umbauen, aber dafür fehlt gerade das Geld“, sagt er.

Er hofft, den ihm zustehenden Schadenersatz zu bekommen, oder einen weiteren Kredit von der Bank, um es umzubauen – und endlich einzuziehen in das Haus, auf das er und seine Familie so lange gewartet haben.