Harry und Meghan kommen nach Düsseldorf: „Großartige Nachricht“

Invictus Games Düsseldorf 2023

Prinz Harry und Meghan kommen nach Düsseldorf. Die Royals haben sich für den 6. September 2022 angekündigt. Laut OB Keller eine „großartige Nachricht“.

Düsseldorf – Royaler Besuch in Düsseldorf: In rund drei Wochen kommen Prinz Harry und Meghan, die Herzogin von Sussex, in die Landeshauptstadt von NRW, berichtet 24RHEIN. „Wir haben die großartige Nachricht erhalten, dass Prinz Harry und Meghan, der Herzog von Sussex und die Herzogin von Sussex, uns im September besuchen werden“, sagt Dr. Stephan Keller, Düsseldorfs Oberbürgermeister, Mitte August.

Harry und Meghan kommen im September nach Düsseldorf: „Eine große Ehre und Freude“

Grund für den royalen Besuch: Die Invictus Games, die 2023 in Düsseldorf stattfinden, und ein echtes Herzensprojekt von Prinz Harry sind. Schon jetzt – ein Jahr vor den Invictus Games in Düsseldorf – besuchen die beiden die Landeshauptstadt. Am 6. September 2022 treffen sie mit hochrangigen Amtsträgerinnen und Amtsträgern, künftigen Wettkämpferinnen und Wettkämpfern, sowie mit ihren Freunden und Familienangehörigen zusammen, teilt die Stadt mit.

Invictus Games Düsseldorf 2023 ► Die Invictus Games sollen vom 9. bis 16. September 2023 zum ersten Mal in Deutschland ausgetragen werden. Das Motto: „A Home for Respect“. ► Mehr als 500 verwundete, verletzte und kranke Soldaten und Veteranen aus 21 Nationen werden dann in zehn Sportarten in einem freundschaftlichen Wettkampf miteinander antreten. ► Für die Wettkämpferinnen und Wettkämpfer gehe es bei den Spielen weniger um Medaillen, sondern darum, ihren harten, persönlichen Weg zurück ins Leben zu feiern. ► Das Projekt wird gemeinsam von der Stadt Düsseldorf und der Bundeswehr ausgerichtet. Dies ist einmalig in der Geschichte der Invictus Games. ► Die Spiele werden international alle zwei Jahre an einem anderen Ort ausgetragen, Vancouver und Whistler in Kanada sind die Gastgeber für 2025.

„Es ist uns eine große Ehre und Freude, Prinz Harry und Meghan, den Herzog und die Herzogin von Sussex, ein Jahr vor den Invictus Games Düsseldorf 2023 begrüßen zu dürfen. Unser Ziel ist es, ein würdiges, wertschätzendes ‚A Home for Respect‘ für die Soldatinnen und Soldaten zu schaffen, die im Dienst für ihre Heimatländer so viel gegeben haben“, sagt Brigadegeneral Alfred Marstaller, Ceco der Invictus Games Düsseldorf 2023.

Und auch Oberbürgermeister Keller freut sich schon auf Harry und Meghan: „Wir freuen uns sehr, dem Schirmherrn der Invictus Games Foundation die Gastgeberstadt und den Invictus Games Park in der Merkur Spiel-Arena für die Spiele im nächsten Jahr zu präsentieren.“

Europareise von Harry und Meghan: Neben Düsseldorf geht es nach Manchester

Der Aufenthalt in Düsseldorf ist für Harry und Meghan allerdings nur kurz. Am Tag vor dem Abstecher nach Düsseldorf werden Harry und Meghan in der englischen Stadt Manchester erwartet. Am 8. September geht es dann nochmals nach Großbritannien, berichtet die dpa. (jw)

