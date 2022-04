Heimische Obstbauern läuten Erdbeersaison ein

Erdbeeren liegen in Plastikschalen. © Oliver Berg/dpa

Die Erdbeersaison beginnt. In den Gewächshäusern des Rheinlandes sind die ersten Früchte der neuen Ernte reif. Die Obstbauern werben für ihre Produkte, die aus der Region ohne lange Transportwege kommen.

Viersen - Der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauern läutet heute die diesjährige Erdbeersaison ein. Die ersten reifen roten Früchte der neuen Ernte aus dem heimischen Anbau kommen aus Gewächshäusern, wie der Verband in einem Familienbetrieb in Viersen zeigen will. Danach folgen Erdbeeren aus Folientunneln, bis dann schließlich Erdbeeren auch auf freiem Feld geerntet werden können. Ein Großteil der Ernte wird direkt auf den Höfen verkauft, ein anderer Teil geht in den Handel. Die Angebote, auf dem Feld selbst zu pflücken, sind besonders bei Familien beliebt.

Das Rheinland gilt nach Angaben des Verbandes als die viertgrößte Obstanbauregion in Deutschland nach dem Alten Land bei Hamburg, dem Bodensee und Sachsen. Führend ist die Region Rheinland demnach bei dem Anbau von Erdbeeren in Gewächshäusern und unter Folientunneln. dpa