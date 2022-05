Netto in NRW erfolgreich gelöscht – Supermarkt-Feuerwehreinsatz dauerte mehrere Stunden

Von: Johanna Werning

Beim Netto in Heinsberg brennt aktuell das Supermarkt-Dach (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Archiv

In Heinsberg brannte am Sonntag der Netto in der Karl-Arnold-Straße. Das Dach des Supermarktes stand in Flammen. Der Feuerwehreinsatz dauerte mehrere Stunden.

Update vom 22. Mai, 18:27 Uhr: Mehrere Stunden dauerte der Feuerwehreinsatz am Netto in der Karl-Arnold-Straße in Heinsberg. Um kurz nach 10 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, dass das Dach des Supermarktes in Flammen stand. „Mehrere Stunden wurde gelöscht“, so ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage von 24RHEIN. Erst um 3 Uhr war der Brand bekämpft, denn im Dach bildeten sich immer wieder Glutnester, berichtet 24RHEIN.

Auch jetzt sind noch immer Feuerwehrkräfte vor Ort und halten eine Brandwache ab. Dabei behält die Feuerwehr auch nach dem eigentlichen Löschen und dem Abschluss der Nachlöscharbeiten den Brandort im Blick, um bei einem möglichen erneuten Aufflammen des Brandes schnell eingreifen zu können.

Heinsberg: Netto brennt – Anwohner sollen Türen und Fenster schließen

Erstmeldung vom 22. Mai: Heinsberg – Feuerwehreinsatz am Sonntagmorgen (22. Mai) beim Netto in Heinsberg: „Aktuell werden am Netto-Markt auf der Karl-Arnold-Straße in Heinsberg Löscharbeiten aufgrund eines Brandes durchgeführt“, so die Polizei Heinsberg in einem Facebook-Post. „Fenster und Türen sollten insbesondere im Bereich der Ortslage Schafhausen geschlossen bleiben“, wird weiter gewarnt.

Netto in Heinsberg: Supermarkt-Dach brennt – Feuerwehreinsatz läuft noch

Um 10:06 Uhr wurde die Feuerwehr Heinsberg alarmiert. „Das Dach hat gebrannt“, sagt ein Feuerwehrsprecher auf Nachfrage von 24RHEIN. Aktuell läuft der Einsatz am Supermarkt noch. Zwar sei das Feuer an sich gelöscht, allerdings gibt es noch Glutnester im Dachstuhl. Zwei Drehleitern sind aktuell im Einsatz, so der Feuerwehrsprecher weiter.

Heinsberg: Netto auf der Karl-Arnold-Straße brennt – Supermarkt-Filiale im Überblick

Adresse: Karl-Arnold -Straße 97, 52525 Heinsberg Öffnungszeite: Montag bis Samstag: 7 bis 21 Uhr

Heinsberg: Feuerwehreinsatz am Netto – Straßen gesperrt

„Für die Zeit der Löscharbeiten wird die Karl-Arnold-Straße zwischen der Industriestraße und der Industrieparkstraße für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr gesperrt", so die Polizei. Der Fußgängerverkehr über die Kuhlertstraße wird ebenfalls gesperrt. (jw)