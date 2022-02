„Helden“: Innenminister Reul verleiht Medaille an Fluthelfer

Teilen

Herbert Reul steht zusammen mit den ausgezeichneten Fluthelfern in der Polizeischule in Brühl. © Oliver Berg/dpa

Als Anerkennung für ihren Einsatz bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 in Nordrhein-Westfalen hat Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag mehrere Helfer ausgezeichnet. Er verlieh in Brühl bei Bonn die Medaille an zwei Polizisten, eine Polizistin, einen Polizeitaucher und einen Mitarbeiter der Lebensrettungsorganisation DLRG. Sie erhielten die eigens für den Zweck gestiftete „Feuerwehr- und Katastrophenschutz Einsatzmedaille“.

Brühl - „Für mich sind Sie nicht nur Helfer, sondern Helden“, sagte Reul. Er wollte auch in Bonn, Schleiden, Kreuzau-Stockheim, Eschweiler, Stolberg und Jülich weitere Helfer von Feuerwehren, Hilfsorganisationen und Polizei auszeichnen.

Landesweit sollen 62.000 Helfer und Helferinnen die Medaille erhalten. Sie soll lokal über die Organisationen verteilt werden. „Sie werden stellvertretend für den landesweit grandiosen Einsatz“ ausgezeichnet, sagte Reul den fünf Helfern in Brühl. Die silberne Auszeichnung trägt auf der Vorderseite die Kurzbezeichnung des Einsatzes „Unwetterkatastrophe 2021“ sowie den Schriftzug „Dank den Helferinnen und Helfern“.

Unwetter mit ungewöhnlich starken Regenfällen hatten Mitte Juli in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen eine Hochwasserkatastrophe ausgelöst. Ganze Landstriche wurden von den Wassermassen verwüstet - 49 Menschen starben. Nach ersten Schätzungen entstanden allein in NRW Schäden in Höhe von etwa 13 Milliarden Euro. dpa