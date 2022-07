Haus in NRW explodiert - Verschüttete Personen entdeckt: „Versuchen, sie aus den Trümmern zu retten“

Von: Jennifer Lanzinger

Eine Luftaufnahme zeigt das Ausmaß der Explosion eines Wohnhauses in Hemer (NRW). © Christoph Reichwein/DPA

In Nordrhein-Westfalen ist ein Mehrparteienhaus bei einer Explosion eingestürzt. Es gibt mehrere Verletzte und möglicherweise vermisste Personen.

Update vom 8. Juli, 22 Uhr: Nach der Explosion eines Hauses in Hemer im Sauerland in NRW sind mindestens zwei Menschen lebend unter den Trümmern. Man habe Kontakt zu zwei Verschütteten, sagte eine Sprecherin der Polizei Märkischer Kreis am Freitagabend. Unklar sei, wie viele Menschen noch vermisst würden. Bislang ist bekannt, dass ein Mensch schwer - aber nicht lebensgefährlich - verletzt wurde.

Drei Menschen erlitten leichte Verletzungen. Womöglich habe es sich um eine Gasexplosion gehandelt, sagte die Sprecherin. Auch das sei aber noch unklar. Nun stehe die Rettung der Menschen im Vordergrund.

„Wir haben Kontakt mit den Personen, wir sprechen mit denen und versuchen, sie aus den Trümmern zu retten“, sagte der Sprecher der Feuerwehr Hemer, Andreas Schulte, in einem Beitrag im Nachrichtenportal Lokalstimme.de. Auf Bildern ist zu sehen, dass von dem eingestürzten Haus nur noch ein Trümmerberg übrig ist. „Es ist leider komplett eingestürzt, es steht kein Stein mehr auf dem anderen“, ergänzte Schulte. Nach Schultes Angaben sind in dem Haus sechs Menschen behördlich als Bewohner gemeldet, insgesamt acht würden dort wohnen. Wie viele sich zum Zeitpunkt des Unglücks im Haus befanden, war aber unklar.

Feuerwehrleute stehen vor dem eingestürzten Haus in Hemer. © Bjoern Braun/dpa

Haus in NRW explodiert: Erste Vermutung zu möglicher Ursache

Update vom 8. Juli 2022, 21 Uhr: Wie nun Bild unter Berufung auf Augenzeugen berichtet, soll die Explosion in NRW auch noch die Fensterscheiben im Umkreis zum Klirren gebracht haben. Demnach sollen acht Personen in dem eingestürzten Haus wohnen. Eine Person sei bereits zu Beginn des Einsatzes schwer verletzt gefunden worden, zwei Personen würden sich demnach noch unter den Trümmern befinden. Zu den beiden verschütteten Personen besteht jedoch Kontakt, wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber Bild bestätigt. Unklar sei bislang, wo die anderen fünf Hausbewohner seien.

Noch sei die genaue Ursache für das Unglück unklar, doch wie Bild weiter berichtet, soll bei Eintreffen der Einsatzkräfte Gasgeruch wahrgenommen worden seien. Mit schwerem Gerät sollen nun die Trümmerteile angehoben werden. Bewohner der Nachbarhäuser wurden evakuiert und in Sicherheit gebracht.

Haus in NRW explodiert: Mehrere zum Teil Schwerverletzte - Fünf Menschen noch vermisst

Ursprungsmeldung: Hemer - Bei einer Explosion im sauerländischen Hemer in NRW ist ein Mehrparteienhaus vollständig eingestürzt. Dabei seien drei Menschen schwer und mehrere leicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagabend auf Anfrage. Die Ursache der Explosion sei noch unklar. Fünf Menschen werden vermisst. Die umstehenden Häuser würden derzeit evakuiert. Die Feuerwehr sei vor Ort im Rettungseinsatz. Hemer liegt bei Iserlohn im Märkischen Kreis. (dpa)