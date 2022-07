Frau verursacht tödlichen Unfall, knipst ein Foto und fährt zum Job

Eine Frau verursachte in Düsseldorf einen tödlichen Unfall und fuhr danach zur Arbeit. Zuvor fotografierte sie den Motorradfahrer, der kurz darauf starb.

Düsseldorf – Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagmorgen nach einem schweren Unfall in Düsseldorf gestorben. Der 60-Jährige stürzte, als er einer Autofahrerin ausweichen wollte, die verbotenerweise wendete. Die Frau soll danach aus dem Auto gestiegen sein, den gestürzten Motorradfahrer fotografiert haben und weggefahren sein. Zeugen sagte die 40-Jährige, dass sie zur Arbeit müsse, berichtet 24RHEIN.

Düsseldorf: Tödlicher Unfall nach illegalem Wendemanöver

Der Unfall ereignete sich gegen 5:53 Uhr am Donnerstag (14. Juli). Die 40-jährige Frau fuhr laut Polizeiangaben auf der Straße „Auf‘m Hennekamp“ in Richtung Witzelstraße. Kurz hinter einer Unterführung wendete sie in Höhe der Redinghovenstraße, obwohl es an der Stelle ausdrücklich verboten ist.

Der Motorradfahrer kam genau in dem Moment in Gegenrichtung auf die Kreuzung zugefahren. Er versuchte noch zu bremsen und dem Auto der Frau auszuweichen, verlor dabei aber die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzte zu Boden und wurde gegen den Metallschutzbügel eines Baumes geschleudert.

Düsseldorf: Motorradfahrer stirbt nach Unfall – Autofahrerin fotografierte ihn noch

Mehrere Zeugen hielten an und auch die Frau stieg aus ihrem Auto. Während mehrere Ersthelfer bereits versuchten, dem offenbar schwer verletzten Mann zu helfen, habe die Frau laut Zeugenaussagen nicht geholfen. Stattdessen habe sie ein Foto der Situation und von dem verunglückten Motorradfahrer gemacht, berichtet die Zeitung Rheinische Post. Danach sagte sie den Zeugen vor Ort, dass sie zur Arbeit müsse. Den Notarzt riefen in der Zwischenzeit andere Menschen vor Ort, während die 40-Jährige sich aus dem Staub machte.

Der 60-jährige Motorradfahrer starb kurze Zeit später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Die Unfallfahrerin wurde später von der Polizei an ihrem Arbeitsplatz, der Kasse in einem Discounter, angetroffen. Zeugen hatten ihr Kennzeichen notiert und die Polizei auf ihre Spur gebracht. Ihr Führerschein, Auto und Smartphone wurden sichergestellt. Ihr drohen nun Anzeigen wegen fahrlässiger Tötung, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und unterlassener Hilfeleistung. (bs)