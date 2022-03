Schrecklicher Vorfall in Herne: Kinder prügeln 15-Jährigen fast zu Tode

Von: Anika Zuschke

Teilen

In Herne haben drei Kinder einen 15-jährigen Jungen fast totgeprügelt. Die Tatverdächtigen sind zwischen 12 und 13 Jahren alt. Das Opfer ist inzwischen stabil.

Herne – Auf einem Friedhof in Herne kam es am vergangenen Wochenende zu einem schrecklichen Vorfall: Drei Kinder zwischen 12 und 13 Jahren sollen einen 15-Jährigen fast zu Tode geprügelt haben. Der Junge wurde am Samstagmorgen schwer verletzt von einem Zeugen gefunden. Inzwischen ist der Zustand des Opfers stabil, doch laut Aussage der Polizei ist er bislang noch nicht vernehmungsfähig gewesen.

Herne: Kinder bringen 15-Jährigen auf Friedhof fast um – Zeuge findet den Schwerverletzten

Bisherigen Ermittlungen zufolge ist ein 15-jähriger Herner am frühen Samstagmorgen, 26. März 2022, mit einem Zwölfjährigen und zwei 13-Jährigen in einen Streit geraten, berichtet waz.de. Im Bereich eines Friedhofs in Herne-Horsthausen sollen die Kinder den 15-jährigen Jungen dann zu Fall gebracht und mit Tritten und Schlägen so schlimm traktiert haben, dass sie ihn fast getötet hätten. Anschließend ergriffen die drei die Flucht und ließen ihr Opfer in schrecklichem Zustand zurück. Ein Spaziergänger mit Hund fand den Schwerverletzten gegen fünf Uhr morgens und verständigte sofort den Notruf, so die Polizei.

Die Polizei in Würzburg konnte ebenfalls erst kürzlich ein schlimmeres Ereignis abwenden: Dort ging ein Mann mit einem Messer auf seine Ex-Freundin los – doch die Polizei war vor Ort und reagierte sofort.

Drei Kinder sollen in Herne einen 15-Jährigen mit Schlägen und Tritten fast umgebracht haben. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Inzwischen befindet sich der Junge in stabilem Zustand, doch anfangs konnte eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Aus dem Grund richtete die Bochumer Polizei eine Mordkommission ein. Diese ermittelt nun wegen versuchter Tötung und konnte schnell drei Tatverdächtige ausfindig machen. Das Trio ist laut Focus.de bereits polizeibekannt, doch aufgrund ihres Alters auch strafunmündig. Sie kannten ihr Opfer wohl.

Ein tragischer Unfall ereignete sich ebenfalls erst kürzlich in Nürnberg: Dort stürzte ein 12-jähriges Mädchen von einem Balkon aus dem fünften Stock in die Tiefe und starb sofort.

15-jähriges Opfer ist nach Attacke noch nicht vernehmungsfähig – Polizei hofft auf weitere Details

Der 15-jährige Junge ist Angaben der Polizei zufolge bislang noch nicht vernehmungsfähig. Polizeisprecher Frank Lemanis erhofft sich jedoch nach einer Besserung seines Zustandes „von seiner Aussage wesentliche weitere Details zu der Attacke“, äußert er gegenüber Bild. Außerdem sollen die Handys der drei mutmaßlichen Täter sichergestellt worden sein.

Wieso es überhaupt zu dem gewalttätigen Vorfall kam, ist bislang noch unklar. Die drei tatverdächtigen Kinder wurden nach der Vernehmung wieder an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. * Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.