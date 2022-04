Hofflohmärkte starten wieder – Termine und Stadtteile im Überblick

In Köln finden 2022 wieder in vielen Stadtteilen Hofflohmärkte statt. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Stöbern, feilschen und verborgene Hinterhöfe entdecken – das geht auf den Hofflohmärkten in Köln. Auch 2022 gibt es wieder einige Termine.

Köln – Hofflohmärkte gibt es mittlerweile in vielen Städten. Das Besondere an ihnen: Beim Stöbern lässt sich ganz nebenbei die eigene Stadt besser entdecken, da man Einblicke in sonst verborgene Hinterhöfe bekommt. Ab Samstag, 30. April 2022 finden in Köln* wieder die ersten Hofflohmärkte statt. Den Anfang macht der Stadtteil Köln-Rath (Stadtbezirk Kalk*). An zahlreichen Terminen können Besucher dann von Hinterhof zu Hinterhof schlendern, in Kisten und an Ständen nach Antiquitäten stöbern und sich durch den jeweiligen Stadtteil treiben lassen.

24RHEIN* zeigt, wann und wo in Köln ein Hofflohmarkt stattfindet.

Wer an den Hofflohmärkten selbst Kleidung, Antiquitäten, alte Möbel oder Bücher verkaufen will, muss zudem einige Regeln beachten.