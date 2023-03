Hilflose Hunde in brennendem Auto gefangen – Polizei hat Verdacht

Teilen

Zwei Hunde sitzen hilflos in einem brennenden PKW in Düren fest. Ein Mann rettet sie durch beherztes Eingreifen. Die Polizei hat einen schlimmen Verdacht.

Düren – Dramatischer Vorfall in Düren: Ein Mitarbeiter eines Geschäfts rettete dort am Donnerstag zwei Hunden das Leben, die in einem brennenden PKW festsaßen. Er schlug die Scheibe auf der Fahrerseite ein und konnte die beiden Hunde aus dem verrauchten Auto befreien. Zuvor soll ein Unbekannter eine brennende Zigarette in den Wagen geworfen haben, berichtet 24RHEIN.

Symbolbild eines Hundes hinter einer geöffneten Scheibe in einem Auto. © Cavan Images/Imago

Mann rettet zwei Hunde aus verrauchtem Auto in Düren

Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Geschäfts an der Nideggener Straße in Düren. Laut Polizeiangaben ging die 65-jährige Besitzerin des Autos zum Einkaufen und ließ ihre Hunde bei leicht geöffneter Fahrer- und Beifahrerscheibe zurück. In der Zwischenzeit fing das Auto im Innenraum an zu brennen.

Das bemerkte ein 38 Jahre alter Mitarbeiter des Marktes und eilte zum Fahrzeug. Dort sah er die beiden Hunde in dem „bereits völlig mit Rauch gefüllten Innenraum“, berichtet die Polizei. Der Mann schlug die Fahrerscheibe ein und konnte die beiden Hunde aus dem Rauch retten. Sie blieben unverletzt.

Hunde aus brennendem PKW in Düren gerettet – war es Brandstiftung?

Besonders erschreckend: Es könnte sich um Brandstiftung handeln. „Die eingesetzten Beamten der Polizei Düren konnten vor Ort ermitteln, dass eine bisher unbekannte Zeugin einer Marktmitarbeiterin gegenüber geäußert habe, sie hätte gesehen, wie eine männliche Person eine brennende Zigarette durch den Fensterspalt in den PKW geworfen hätte“, so die Polizei aus Düren.

Die Polizei bittet diese Zeugin jetzt, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu melden. In dem Fall hat die Kripo inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. (bs/ots)