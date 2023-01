Tod im Klassenzimmer: 17-Jähriger soll Lehrerin erstochen haben - Schüler alarmierte Polizei offenbar selbst

Von: Richard Strobl

Ein Rettungswagen steht in Ibbenbüren. Ein 17-jähriger Schüler soll im münsterländischen Ibbenbüren seine Lehrerin umgebracht haben. © dpa/NWM-TV

In NRW ist eine Lehrerin in einem Klassenzimmer erstochen worden. Tatverdächtig ist ein 17-jähriger Schüler. Noch sind viele Frage offen. Der Schüler wählt selbst den Notruf.

Update vom 11. Januar, 9.32 Uhr: Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine Lehrerin in der Stadt Ibbenbüren ist noch vieles unklar. Die Ermittlungen dauerten an, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Münster am Mittwochmorgen. Für den Beschuldigten – einen 17 Jahre alten Schüler – sei ein Pflichtverteidiger bestellt worden, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Vernommen wurde der Jugendliche noch nicht. Zu den Hintergründen der Tat wollte sich die Staatsanwaltschaft zunächst nicht äußern, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet.

Der 17-jährige Schüler soll die Lehrerin (55) am Dienstagnachmittag in einem Klassenzimmer erstochen haben. Nach der Gewalttat wählte der 17-Jährige selbst den Notruf und ließ sich widerstandslos festnehmen.

„Der Tatverdächtige soll die 55-jährige Frau bisherigen Ermittlungen zufolge am Nachmittag (14:51 Uhr) im Schulgebäude aufgesucht haben. Zu diesem Zeitpunkt soll diese allein in einem Klassenzimmer gewesen sein. Der Beschuldigte soll seine Lehrerin mit einem Messer angegriffen und getötet haben“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei.

Warum sie sich dort allein aufhielt und der Schüler dies offenbar wusste, blieb am Dienstagabend noch unklar. Die Leiche werde frühestens am Mittwoch obduziert, sagte eine Polizeisprecherin.

Tod im Klassenzimmer: 17-Jähriger soll Lehrerin erstochen haben

Erstmeldung vom 10. Januar 2022

Münster – Mit einer schrecklichen Tat muss sich aktuell die Polizei Münster beschäftigen. Eine Lehrerin ist in einem Klassenzimmer tot aufgefunden worden. Dringend tatverdächtig ist ein 17-jähriger Schüler. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hervor.

Mord an Berufskolleg: Schüler soll Lehrerin erstochen haben

Der Vorfall ereignete sich demnach am Dienstagnachmittag in einem Berufskolleg an der Wilhelmstraße in Ibbebüren in Nordrhein-Westfalen. Um kurz vor 15 Uhr soll sich die Lehrerin alleine in einem Klassenraum aufgehalten haben. Anschließend soll nach Polizeiangaben der Schüler ebenfalls in den Raum zu der 55-Jährigen gestoßen sein. Hier soll der Tatverdächtige die Frau mit einem Messer angegriffen und schließlich getötet haben.

Anschließend habe der Schüler einen Notruf bei der Polizei abgesetzt und sich von den eintreffenden Einsatzkräften widerstandslos festnehmen lassen, berichtet die Polizei.

Eine Mordkommission der Polizei Münster hat die Ermittlungen aufgenommen. Zu einem möglichen Tatmotiv liegen bislang keine Erkenntnisse vor.