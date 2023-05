Europaweite Fahndung: Vater entführt offenbar seine Tochter - Mutter bangt um ihr Wohl

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

Die Polizei fahndet nach einem 16-jährigen Mädchen aus Ibbenbüren und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Sie könnte von ihrem Vater entführt worden sein.

Ibbenbüren – Die 16-jährige Pia Marie aus Ibbenbüren, Kreis Steinfurt in Nordrhein-Westfalen, gilt als vermisst. Wie die zuständige Polizei mitteilt, hat das Mädchen am 18. April morgens ihre Wohngruppe verlassen und ist nicht wie vereinbart am Abend zurückgekehrt. Seitdem wird nach der 16-Jährigen gefahndet. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage der Redaktion am Sonntag bestätigte, wird sie im Beisein ihres leiblichen Vaters vermutet.

Besonders ihre Mutter Katja D. bangt nun um ihr Wohlergehen. Gegenüber der Bild-Zeitung erzählt sie, dass ihr Ex-Partner ärztlich bestätigt unter Vergiftungswahn leide und Pia Marie bereits vor einigen Jahren einmal auf dem Weg zu ihrem Therapeuten entführt hatte. Daraufhin soll er sie nicht zur Schule gehen haben lassen. Das Gericht habe daraufhin entschieden, dass das Mädchen weiterhin beim Vater bleiben darf, solange er sie wieder zur Schule bringt. Für Katja D. ist der Gerichtsbeschluss damals unverständlich, besonders weil das Jugendamt Pia Marie offenbar in ihre Obhut geben wollte. „Er entführt unser Kind und wird dann vom Gericht dafür belohnt.“

Polizei fahndet nach 16-Jähriger aus Ibbenbüren: Mädchen könnte von Vater entführt worden sein

Im Januar 2021 sei die Polizei in seine Wohnung eingedrungen, nachdem sich auch Nachbarn und Lehrer Sorgen um das Mädchen gemacht hatten. Dort wurden der Bild-Zeitung zufolge 30 Schusswaffen und rund 12.000 Schuss Munition entdeckt. Bei dem Mann handele es sich um einen Sportschützen. Es soll ihm daraufhin gerichtlich untersagt worden sein, sich unbegleitet mit dem Kind zu treffen. Dies habe er jedoch nicht beachtet und seine Tochter weiterhin aufgesucht.

Kurz vor Ostern 2022 sei es erneut zu einem Vorfall gekommen. Der 45-Jährige sei vor einem Gerichtstermin auf dem Weg in die Schweiz mit seiner Tochter gewesen, als sein Auto an der Grenze kontrolliert wurde. Die Zöllner hätten damals 32,51 Kilo Gold im Wert von etwa 1,9 Millionen Euro gefunden sowie 2,15 Millionen Euro in Bar, über hunderttausend US-Dollar sowie knapp 96.000 Schweizer Franken. Den Großteil habe er behalten dürfen.

Ibbenbüren: Mutter sorgt sich um entführte Tochter – seit dem 18. April fehlt jeder Spur

Seit dem 18. April ist Pia-Marie nun erneut verschwunden. Das Mädchen ist laut Informationen in der offiziellen Fahndung etwa 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß, hat dunkelblonde Haare, blaugrüne Augen und eine schlanke Statur. Zuletzt wurde sie einer grünen Jacke, einer schwarzen Jeanshose und mit weißen Turnschuhen gesehen. Zudem trug sie eine Umhängetasche mit Stickereien mit sich. Wer Informationen zu ihrem Aufenthaltsort hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Ibbenbüren unter der Telefonnummer 05451 591-4315 zu melden. Angaben der Bild zufolge werde europaweit nach dem Mädchen gefahndet.

Die 16-jährige Pia Marie wird vermisst. © Fahndungsfoto Polizei Ibbenbüren

Fahndung nach 16-jähriger Pia-Marie

Alter: 16 Jahre

16 Jahre Größe: zwischen 1,60 und 1,65 Meter

zwischen 1,60 und 1,65 Meter Augenfarbe: blaugrün

blaugrün Haarfarbe: dunkelblond

dunkelblond Statur: schlank

schlank Kleidung: grüne Jacke, schwarze Jeanshose und weiße Turnschuhe

Vermissten-Fälle in Deutschland: Rund die Hälfte ist minderjährig

Laut dem Bundeskriminalamt sind etwa die Hälfte aller vermisst gemeldeten Personen in Deutschland Kinder oder Jugendliche. Im Polizeisystem „INPOL“ waren am 01.01.2023 insgesamt rund 9.300 Vermissten-Fälle registriert. 50 Prozent der Fälle lösen sich den Angaben zufolge meist innerhalb der ersten Woche des Verschwindens, 80 Prozent der Fälle innerhalb eines Monats.

Seit dem 19. April gilt auch die 16-jährige Anastasia aus Wesseling im Rhein-Erft-Kreis als vermisst. Die Polizei leitete eine umfangreiche Suchaktion nach dem Mädchen ein – doch die Jugendliche bleibt verschwunden. Die Beamten bitten um Mithilfe. (nz)