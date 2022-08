Mann randaliert in ICE-Speisewagen – und schleudert Getränkedose auf Frau

Der 48-jährige Essener randalierte im ICE-Speisewagen (Symbolbild, IDZRW-Montage) © Jochen Eckel/Imago & Moritz Frankenberg/dpa

Auf einer ICE-Fahrt hat die Polizei bei Bielefeld einen Mann (48) und seine Begleiterin des Zuges verwiesen. Sie randalierten unter anderem im Speisewagen

Bielefeld – Diese Zugfahrt wird er so schnell nicht vergessen: Für einen 48-jährigen Mann aus Essen und seine Begleiterin war am Dienstagabend (16. August) die Fahrt von Berlin nach Essen vorzeitig am Hauptbahnhof Bielefeld zu Ende, berichtet 24RHEIN. Neben der Tatsache, dass der Mann und seine Begleiterin den ICE ohne Fahrschein nutzten, benahm sich der Essener im Speisewagen derart daneben, dass er mithilfe der Bundespolizei des Zuges verwiesen wurde.

Bielefeld: Mann fährt im ICE schwarz – und benimmt sich im Speisewagen daneben

Verbale Belästigungen und aggressive Pöbeleien gegen andere Fahrgäste gipfelten im Wurf einer vollen Getränkedose gegen die Brust einer 58-Jährigen. Die blieb bei dem Angriff unverletzt. Beim nächsten Halt in Bielefeld beendeten Zugpersonal und Bundespolizei die Fahrt für das Pärchen.

Gegen den Essener und seine Begleiterin wurden Strafverfahren wegen Erschleichens von Leistungen eröffnet. Der 48-Jährige muss sich zusätzlich wegen der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Erst im Mai war es in ebenfalls einem ICE zu einer Prügel-Attacke auf das Bahnpersonal gekommen. (ots/mo)