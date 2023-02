Karnevals-ICE fährt durch Deutschland – er hat einen besonderen Namen

Von: Constanze Julita

Teilen

Am Kölner Hauptbahnhof wurde ein ICE 3neo getauft. Der ICE der Deutschen Bahn trägt den Namen „Rheinland“. Auch seine Lackierung fällt auf.

Köln – Die Karnevalsvorbereitungen laufen auf Hochtouren – und nicht nur die Jecken sind im Karnevalsfieber, sondern auch die Deutsche Bahn. Diese taufte einen ICE 3neo auf den Namen „Rheinland“. Dabei wurde der Zug passend zum Kölner Karneval 2023 mit Konfetti und Luftschlangen verziert, berichtet 24RHEIN.

Erste Taufe des ICE 3neo – „echtes Kind des Rheinlands“

Der neue ICE 3neo wird am Kölner Hauptbahnhof auf den Namen „Rheinland“ getauft – passend mit einem Kölsch. © Deutsche Bahn

Dabei ist der Zug ein „echtes Kind des Rheinlands, denn der Zug wurde in Krefeld gebaut“, wird Oliver Krischer, Verkehrsminister von NRW, in einer Pressemitteilung zitiert. Neben dem Verkehrsminister war unter anderem auch Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker sowie das Kölner Dreigestirn bei der Taufe im Hauptbahnhof Köln dabei. Passend zum Ort der Feierlichkeit wurde der neue ICE mit Kölsch getauft. „Die Taufe in Köln unterstreicht die Bedeutung unserer Stadt als europäischer Verkehrsknotenpunkt“, sagte Reker.

Neuer ICE 3neo trägt Namen „Rheinland“

Zahlreiche ICE tragen einen besonderen Namen. Dabei handelt es sich meistens um Städtenamen. So fahren täglich Züge mit Namen wie Münster, Hannover, Mannheim und München durch Deutschland. Auch auf den Namen Köln wurde ein ICE3 der Deutschen Bahn bereits getauft. Grundsätzlich können die Züge nach deutschen Regionen, Flüssen oder Bergen benannt werden.

ICE erhält besondere Lackierung für den Kölner Karneval

„Unser ICE ‚Rheinland‘ ist etwas Besonderes, genau wie das Rheinland und der Kölner Karneval, der in diesem Jahr dieses außergewöhnliche Jubiläum feiert“, sagt Stefanie Berk. Marketingvorständin der DB Fernverkehr. Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums des Kölner Karnevals bekam der ICE das Logo „200 Jahre Kölner Karneval“. Zusätzlich schmücken den Zug aufgeklebte Luftschlangen und Konfetti.

Bei der Taufe des ICE 3neo war auch das Kölner Dreigestirn dabei: Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums des Kölner Karnevals erhält der neue Zug eine besondere Lackierung für Karneval. © Deutsche Bahn

Neuer ICE für die Deutsche Bahn – das kann der ICE 3neo

Acht Stellplätzen für Fahrräder pro Fahrzeug

Spitzengeschwindigkeit: 300 km/

Neue Reservierungsanzeigen mit farbigen LED-Leuchten für die Sitzplätze

mobilfunkdurchlässige Fensterscheiben für stabilen Empfang

tagesszeitabhängige Lichtsteuerung

Steckdosen und Tablethalter an jedem Platz

Seit Dezember 2022 sind Züge des ICE 3neo für die Deutsche Bahn im Einsatz. Im Vergleich zu seinen Vorgängern hat dieser Zug auch Neuerungen. Zu diesen zählen unter anderem ein deutlich besserer Handyempfang, größerer Stauraum in den Gepäckregalen und mehr Fahrradstellplätze.

Inzwischen fahren die ICE 3neo täglich zwischen Dortmund, Köln und Frankfurt am Main. Bis Ende 2029 sollen insgesamt 73 ICE 3neo durch Deutschland unterwegs sein. (cj) Fair und unabhängig informiert, was in Köln passiert – hier unseren kostenlosen 24RHEIN-Newsletter abonnieren.