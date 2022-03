Idrizi verlängert beim FC Schalke bis 2024

Schalkes Blendi Idrizi läuft mit dem Ball am Fuß. © David Inderlied/dpa/Archivbild

Der FC Schalke 04 und Blendi Idrizi gehen weiter gemeinsame Wege. Wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, hat der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis 2024 verlängert. „Blendi hat hier auf Schalke eine hervorragende Entwicklung genommen. Er ist durch seine guten Leistungen in dieser Saison ein wichtiger Baustein in der Mannschaft geworden“, sagte Sportdirektor Rouven Schröder.

Gelsenkirchen - Idrizi war 2020 zum Revierclub gewechselt. Nach überzeugenden Leistungen in der Regionalliga-Mannschaft debütierte der gebürtige Bonner im Mai vergangenen Jahres in der Bundesliga. In der laufenden Zweitliga-Saison bestritt er 17 Einsätze für den Tabellen-Vierten. „Der Club hat mir in den vergangenen Monaten viel Vertrauen entgegengebracht. Dafür bin ich sehr dankbar und möchte auch in den kommenden Jahren alles daransetzen, Schalke 04 wieder im Oberhaus zu etablieren“, sagte der viermalige kosovarische Nationalspieler. dpa