Inzidenz in NRW sinkt weiter: Knapp 45 000 Neuinfektionen

Ein Abstrich für das Testverfahren auf das Coronavirus. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen weiter rückläufig. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag 1359,9 neue Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Donnerstag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1395,5 gelegen, tags zuvor bei 1437,1.

Düsseldorf - Landesweit kamen laut RKI innerhalb von 24 Stunden knapp 45 000 (44 832) Neuinfektionen hinzu, 83 Todesfälle wurden in dem Zeitraum im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

NRW-Spitzenreiter bei den Inzidenzen bleibt mit großem Abstand Solingen mit 2549,7 (Vortag 2582,4). Fünf der 53 NRW-Kommunen verzeichnen Inzidenzwerte unter 1000. Am besten sah es am Freitag in Mönchengladbach mit 831,8 aus.

Die Hospitalisierungsinzidenz stieg nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit (LZG) von 6,16 (Donnerstag) auf nun 6,40. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner in NRW mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion binnen sieben Tagen ins Krankenhaus mussten.

Am Freitag lagen laut LZG 5060 Covid-19-Patientinnen und -Patienten in NRW-Krankenhäusern. 543 Personen davon wurden intensivmedizinisch versorgt, 287 mit Beatmung. 380 Intensiv-Betten (Vortag 369) mit Beatmung standen landesweit noch zur Verfügung. dpa