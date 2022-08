Vier süße Zwergkaninchen am Straßenrad entdeckt – wurden sie einfach ausgesetzt?

Insgesamt vier Zwergkaninchen konnte die Polizei am Wegesrand einsammeln (IDZRW-Montage). © Polizei Märkischer Kreis (2)

In Iserlohn wurden vier Zwergkaninchen am Straßenrand gefunden. Die Polizei sammelte sie ein. Im Tierheim geht man davon aus, dass sie ausgesetzt wurden.

Iserlohn – Die Polizei hat in Iserlohn (NRW) vier Zwergkaninchen am Straßenrand entdeckt und eingesammelt. Ein fünftes Tier konnte entkommen. Die Ermittler vermuten, dass die süßen Kaninchen einfach ausgesetzt wurden.

Iserlohn: Zwergkaninchen saßen einfach am Straßenrand

Bemerkt wurden die Zwergkaninchen eher zufällig von einer Polizeistreife am Dienstagmorgen (9. August). Gegen kurz nach 9 Uhr hatten die Beamten die Tiere am Rande des Asbecker Wegs in Iserlohn gesehen, wie 24RHEIN berichtet. Da waren die Zwergkaninchen noch zu fünft. „Vier Tiere ließen sich einfangen, einem schwarzen Exemplar gelang die Flucht“, teilt die Polizei mit.

Die süßen Langohren wurden daraufhin ins Tierheim gebracht. Das ist laut Polizeiangaben zwar aktuell vollkommen ausgebucht, nahm die Kaninchen aber dennoch auf. Dort ist man sich sicher, dass die Kaninchen ausgesetzt wurden.

Zwergkaninchen an der Straße gefunden – Tierheim wundert sich nicht

„Jeden Tag werden wir momentan mit Fundtieren konfrontiert. Wir denken, dass es sich oft um die unüberlegten Corona-Anschaffungen handelt, die jetzt lästig werden“, schrieb das Tierheim Iserlohn dazu auf Facebook. Bei den Kaninchen handelt es sich offenbar um die Elterntiere mit zwei Jungtieren. Ein Eigentümer konnte bislang nicht ermittelt werden.

Die Polizei muss neben ihren sonstigen Aufgaben auch immer wieder eingreifen, um Tiere zu retten. Erst im Juli hatte eine Frau in Euskirchen ihren Hund bei 36 Grad ohne Wasser und geöffnetes Fenster im Auto gelassen. Da griffen Polizei und Feuerwehr ein, um den Vierbeiner zu retten. (bs)