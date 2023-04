Japan-Tag 2023 in Düsseldorf hat in diesem Jahr eine Besonderheit

Den Abschluss des Japan-Tags in Düsseldorf bildet das große japanische Feuerwerk am Rhein. (Archivbild) © picture alliance/dpa/David Young

Der Japan-Tag in Düsseldorf startet am 13. Mai bereits zum 20. Mal. Die Veranstaltung ist eines der größten japanischen Kultur- und Begegnungsfeste Europas.

Düsseldorf – Der Japan-Tag in Düsseldorf findet 2023 zum 20. Mal statt. Neben dem alljährlichen japanischen Feuerwerk am Rhein wird es in diesem Jahr ein ganz besonders vielfältiges kulinarisches Angebot geben. Zudem ist an der Rheinuferpromenade ein Programm mit japanischer Musik, Tanz und Sport geplant.

24RHEIN berichtet, was man als Besucher über den Japan-Tag 2023 wissen muss.