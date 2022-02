Jecken in „Brauchtumszonen“: Straßenkarneval mit 2G-plus

Teilen

Jecken feiern den Auftakt der Karnevalssession. © Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

In Köln werden an Weiberfastnacht Zehntausende Jecken zum Auftakt des Straßenkarnevals erwartet. Die ganze Stadt wird zur „Brauchtumszone“. Auch in der Düsseldorfer Altstadt darf unter verschärften Bedingungen gefeiert werden.

Köln/Düsseldorf - In den rheinischen Hochburgen beginnt heute der Straßenkarneval - wegen der Pandemie allerdings anders als gewohnt. Das Land Nordrhein-Westfalen hat den Städten erlaubt, sogenannte Brauchtumszonen auszuweisen - dort dürfen Jecken dann unter 2G-plus-Bedingungen feiern.

In Köln werden zu Weiberfastnacht Zehntausende Feiernde erwartet. Die Verwaltung hat das gesamte Stadtgebiet zur „Brauchtumszone“ erklärt. Damit gilt für Karnevalisten in der Domstadt überall im öffentlichen Raum 2G-plus. Das heißt: Genesene oder zweifach Geimpfte brauchen einen aktuellen negativen Test oder eine dritte Impfung (Booster). In Kneipen müssen auch Geboosterte einen aktuellen Schnelltest vorweisen.

Dennoch sollten die Feiernden nicht über die Stränge schlagen, hatte Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) im Vorfeld gemahnt. In Düsseldorf betonte die Polizei, dass die „Brauchtumszone“ in der Altstadt keine Partyzone sei. dpa