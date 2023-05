Jochen Ott will nicht SPD-Landeschef in NRW werden

Jochen Ott (SPD) steht im Fraktionssaal. © Henning Kaiser/dpa

Der frisch gewählte Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Jochen Ott, hat keine Ambitionen auf den Parteivorsitz der NRW-SPD. Er gehe nicht davon aus, „dass es ein richtiger Weg ist, jetzt in der Situation der SPD alles in einer Hand zu vereinen“, sagte Ott am Dienstag in Düsseldorf. Die SPD müsse nun „mit einem starken Team“ antreten.

Düsseldorf - Der 49-jährige bisherige Vize-Fraktionschef war zuvor als Nachfolger von Thomas Kutschaty an die Spitze der Fraktion gewählt worden. Kutschaty war bisher Partei- und Fraktionschef der SPD. Im März war er bereits vom Landesvorsitz zurückgetreten.

Die SPD hatte mit Kutschaty als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl vor einem Jahr einen historischen Tiefstand eingefahren. Ein Parteitag soll am 26. August die neue Führung des größten SPD-Landesverbandes wählen.

Seine Aufgabe als Fraktionschef sei, dafür zu sorgen, dass die SPD „klar, präsent, erkennbar“ sei, sagte Ott. Die Fraktion müsse „Angriffsspieler und Taktgeber“ in den landespolitischen Auseinandersetzungen sein und eine Alternative zur Regierungskoalition von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) darstellen. Schwarz-Grün wolle „möglichst geräuschlos nicht auffallen“, sagte Ott. „Da ist eine Opposition gefragt, die mit Emotion und Leidenschaft und auch mit Angriffsbewusstsein diese Regierung stellt.“ Die SPD werde für Schwarz-Grün „mit Sicherheit an vielen Stellen zu einer Zumutung werden.“ dpa