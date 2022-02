Karneval 2022: So soll trotz Coronavirus gefeiert werden

Auch in der Session 2022 gelten besondere Corona-Regeln (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Wie soll der Karneval 2022 ablaufen? In Köln werden zahlreiche Besucherinnen und Besucher erwartet – „darauf muss die Stadt entsprechend vorbereitet sein“.

Köln – In Köln* werden zwischen Weiberfastnacht* und Rosenmontag* unzählige Karnevalsfans erwartet – trotz Corona-Pandemie. Damit der Kölner Karneval* dennoch sicher ist, gelten besondere Corona-Regeln. Das wurde nun beim Karnevalsgipfel mit NRW-Gesundheitsminister Karl Josef Laumann und beim „Runden Tisch Karneval“ mit Jecken, Gastronomen, der Stadt und der Polizei besprochen.

24RHEIN* zeigt, welche Entscheidungen zum Kölner Karneval 2022 getroffen wurden.

In einer normalen Session ist allein an Rosenmontag mit bis zu einer Million Besucherinnen und Besucher zu rechnen. Und auch in diesem Jahr ist mit Menschenandrang zu rechnen. „Darauf muss die Stadt entsprechend vorbereitet sein", betont das Festkomitee Kölner Karneval. (jw)