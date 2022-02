Köln: Karneval trotz Ukraine-Krieg – „brauchen ein Ventil“

Der Ukraine-Konflikt hat an Weiberfastnacht (24. Februar) den Start des Karneval in Köln überschattet. © Rolf Vennenbernd/dpa

Der Start in den Kölner Karneval 2022 wurde an Weiberfastnacht (24. Februar) von den Vorfällen in der Ukraine überschattet. Eine Absage stand nicht zur Debatte.

Köln – Es sind Bilder, die nicht zusammen passen: Während sich in der Ukraine Menschen vor dem Krieg und Tod fürchten, wird in Köln* mit zehntausenden Jecken der Start des Kölner Karneval 2022* zelebriert. An Weiberfastnacht* versammelten sich vor allem am beliebten Feier-Hotspot Zülpicher Straße zehntausende Menschen – während am Neumarkt eine Solidaritäts-Demonstration stattfand und Oberbürgermeisterin Henriette Reker sämtliche Karnevals-Auftritte absagte Auch das für den Rosenmontag geplante Fest im Rheinenergie-Stadion* wird angesichts der Bilder aus der Ukraine nicht stattfinden.

24RHEIN berichtet, wie in Köln der Start des Karneval gefeiert wurde – und warum der Ukraine-Konflikt überall mitschwang.

Eine Absage der Feierlichkeiten zum Karnevals-Auftakt stand laut dem Kölner Ordnungsamt-Leiter Wolfgang Büscher nicht zur Debatte. „Die jungen Menschen brauchen ein Ventil“, sagte er auf einer Pressekonferenz am Nachmittag. (mo) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA