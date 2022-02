Karneval in Köln startet: Polizei bereitet sich auf Weiberfastnacht vor

Teilen

An Weiberfastnacht startet Köln in den Straßenkarneval, die Polizei wird im Einsatz sein. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa

Um 11:11 Uhr startet Köln an Weiberfastnacht in den Karneval. Für den Kölner Karneval gelten 2022 strenge Corona-Regeln. Auch die Polizei bereitet sich vor.

Köln – Nach einer coronabedingten Pause kann 2022 endlich wieder der Kölner Karneval* gefeiert werden. Der Straßenkarneval in Köln* startet an Weiberfastnacht* (24. Februar) traditionell um 11:11 Uhr. Im Vorfeld wurden einige Vorkehrungen getroffen, damit trotz Corona sicher gefeiert werden kann. Dafür wurde ganz Köln zur Brauchtumszone erklärt, in der 2G+ gilt. Wer in die Kneipe will, muss allerdings in jedem Fall einen negativen Corona-Test vorweisen können.

24RHEIN* berichtet live im News-Ticker vom Start in den Kölner Karneval 2022 an Weiberfastnacht.

An Weiberfastnacht werden mehr als 1000 Polizisten und Polizistinnen an bekannten Partyzonen in Köln im Einsatz sein. Man rechne damit, dass zahlreiche Menschen in die Stadt strömen werden, um dort zu feiern. (mlu) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA