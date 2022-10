Karneval Köln: Was zum Rosenmontagszug 2023 bislang bekannt ist

Der Rosenmontagszug, hier im Jahr 2019, zieht im kommenden Jahr am 20. Februar 2023 durch Köln. © Federico Gambarini/dpa

Am 20. Februar 2023 zieht der Rosenmontagszug wieder durch Köln. Das Highlight des Kölner Karnevals wartet diesmal mit einer Menge Neuerungen auf.

Köln – „D‘r Zoch kütt“: Wenn an Rosenmontag Menschen dicht an dicht auf der Straße stehen, „Kamelle“ oder „Strüßjer“ einsammeln und zu kölscher Musik schunkeln, muss es wieder Zeit sein für den Rosenmontagszug. Der größte karnevalistische Umzug in ganz NRW findet in der kommenden Session am 20. Februar 2023 statt – und hat im Gegensatz zu den Vorjahren für Köln auch einige Änderungen im Gepäck.

24RHEIN verrät, worauf sich Besucher des Rosenmontagszugs beim Kölner Karneval 2023 freuen können.

Der von Kölnerinnen und Kölnern liebevoll „Zoch“ genannte Umzug startet im kommenden Jahr erstmals im „Rechtsrheinischen“; Startpunkt ist der Bahnhof Messe/Deutz unweit der Lanxess Arena. Am linksrheinischen Chlodwigplatz, in der Vergangenheit häufig Startpunkt für das Großevent im Kölner Karneval, soll der Rosenmontagszug diesmal enden. (mo)