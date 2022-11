Kind (13) an Bahnhof in NRW von Zug erfasst und schwer verletzt

Nach dem tragischen Unfall landete ein Rettungshubschrauber am Moerser Bahnhof. © Alexander Forstreuter/dpa

Ein 13 Jahre alter Junge wurde am Mittwoch von einem Güterzug am Bahnhof in Moers (NRW) erfasst. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Moers – Bei einem tragischen Unfall am Bahnhof in Moers (Kreis Wesel in NRW) ist am Mittwochnachmittag ein 13 Jahre alter Junge von einem Zug erfasst worden. Ein Rettungshubschrauber landete am Bahnhof und brachte das schwer verletzte Kind in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher der Bundespolizei Kleve mitteilt.

Bahnhof Moers: Junge (13) von einfahrendem Güterzug erfasst

Das Kind soll an Gleis 1 des Bahnhofs in Moers gestanden haben, berichtet 24RHEIN. Nach Angaben der Polizei hatte dann gegen 13:45 Uhr ein einfahrender Güterzug den Jungen erfasst. Der 13-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Kopf und am Arm. „Im weiteren Verlauf wurde der verletzte Junge nach Erstversorgung durch Rettungssanitäter vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht“, so der Sprecher der Bundespolizei. „Eine genaue Aussage zum Unfallhergang kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht getroffen werden. Die Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Kleve dauern noch an.“

Zeugen und Angehörige wurden von Seelsorgern vor Ort betreut. Der Lokführer des Güterzugs wurde abgelöst. Der Zugverkehr in Moers wurde nach dem Unfall eingestellt und der Bahnhof gesperrt. Gegen 16:08 Uhr wurde die Streckensperrung in Moers wieder aufgehoben. Hinweis: Dieser Artikel wurde zuletzt am 23. November um 17:47 Uhr aktualisiert. Neuerung: Weitere Details nach neuen Informationen der Polizei ergänzt. (bs/ots)