Kinder machen Spritztour mit Ford – Polizei steht vor Rätsel

Von: Sebastian Peters

Zwei Jungs fahren abends mit einem Ford durch Hagen. Als ein Zeuge das bemerkte, alarmierte er sofort die Polizei. Die steht jetzt vor vielen offenen Fragen.

Hagen – Kinder am Steuer eines Autos sorgten am Mittwoch, 20. Juli 2022, für einen Einsatz der Polizei Hagen. Gegen 21 Uhr hatte ein Zeuge beobachtet, wie ein Auto in eine Parkbucht auf der Frankfurter Straße einparkte. Soweit nichts besonders. Allerdings stiegen aus dem Auto zwei kleine Jungs aus. Nach den Angaben des Mannes sollen die Kinder zwischen 10 und 12 Jahre alt gewesen sein, berichtet 24RHEIN.

Stadt in Nordrhein-Westfalen: Hagen Fläche: 160,4 km² Bevölkerung: 188.814 (2019)

Kinder klauen Auto und fahren durch Hagen – gab es einen Unfall?

Ein weiterer Zeuge schätzt das Alter der Kinder allerdings auf 7 bis 10 Jahre. Beide Zeugen verloren die Kinder wenig später aus den Augen. Beide Kinder waren jeweils mit einem T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidet. Der 47-jährige Halter des Fahrzeuges wusste von dem Ganzen scheinbar nichts. Sein Fahrzeug wurde zuvor von einer Mitarbeiterin an der Luisenstraße abgestellt. Sogar in Begleitung seines Vaters fuhr hingegen ein 13-Jähriger mit dem Auto durch Duisburg.

Der Schlüssel zum Fahrzeuge war aber plötzlich nicht mehr am sonst üblichen Aufbewahrungsort aufzufinden. Wie er dort wegkam, ist noch Gegenstand der Ermittlung. In Gelsenkirchen schnappte sich vor kurzem ein Kind einen Autoschlüssel – und verursachte direkt einen Unfall. Ebenfalls ist noch nicht bekannt, wo der Ford einen Unfall gehabt haben könnte. Beim Auffinden des Fahrzeuges in der Parklücke auf der Frankfurter Straße hatte das Fahrzeug am hinteren rechten Radkasten frische Unfallspuren. Diese mussten im Zeitraum von 14:30 und 21 Uhr aufgetreten sein.

Kinder fahren mit Auto durch Hagen – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun Zeugen. In einer Pressemitteilung schreibt die Polizei: „Die Polizei Hagen bittet Personen, die einen unklaren, frischen und in diesem Zeitraum am Mittwoch entstandenen Unfallschaden an ihrem Fahrzeug festgestellt haben, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.“ Ebenso werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Identität der Kinder machen könnten.(sp)