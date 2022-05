Kirchenaustritt per Mausklick – Polizei warnt

Von: Mick Oberbusch

Teilen

Die Polizei warnt vor einer Seite, die im Internet Kirchenaustritte anbietet. (24RHEIN-Montage) © Fotostand/Imago & Henning Kaiser/dpa

Eine Seite im Internet gaukelt vor, für nur 29,90 Euro online einen Kirchenaustritt durchführen zu können. Doch es gibt einen Haken.

Köln – Kirchenaustritte sind derzeit in aller Munde: Immer mehr Menschen wollen aktuell aus ihrer Glaubensgemeinschaft austreten, weshalb Termine dafür in NRW und beispielsweise auch in Köln heiß begehrt sind. Das machen sich laut der Kreispolizeibehörde Soest auch Internet-Betrüger zunutze. Demnach warnt die Polizei vor einem Besuch der Seite „www.kirchenaustritt24.de“, wo der Eindruck einer „offiziellen Website“ vorgegaukelt wird. Dahinter steckt jedoch eine Betrugs-Masche, wie 24RHEIN berichtet.

Kirchenaustritt im Internet: Polizei warnt

Website: www.kirchenaustritt24.de

www.kirchenaustritt24.de Darum geht es: Für 29,90 Euro können Menschen dort ein Antrag für den Kirchenaustritt online erstellen. Damit ist der Kirchenaustritt jedoch noch nicht allein bewerkstelligt: Mit dem Antrag muss man im Anschluss zum Amt, und dort noch einmal die normale Gebühr für den Kirchenaustritt bezahlen. Der Antrag, den man auf der Website für 29,90 Euro bestellen kann, wird für den offiziellen Kirchenaustritt jedoch gar nicht benötigt.

Besucht man die Seite, wird versprochen, den Kirchenaustritt in gerade einmal zwei Minuten durchführen zu können. Notwendig dafür seien lediglich das Ausfüllen eines Formulars und das Entrichten einer Servicegebühr von 29,90 Euro. Dadurch meinen viele, ihren Kirchenaustritt bereits bewerkstelligt zu haben. Das trifft jedoch nicht zu, wie die Kreispolizeibehörde Soest an einem Beispiel erläutert. „Tatsächlich erhielt der Geschädigte einige Tage später einen Brief mit dem Antrag. Mit diesem sollte er dann zum Amtsgericht gehen. Hier musste er ganz normal die Gebühr zum Kirchenaustritt bezahlen“, heißt es.

Kirchenaustritt: Polizei warnt vor Antrag für 29,90 Euro

Wer genau auf der Seite liest, kann dort folgenden Passus finden: „Für einmalig nur 29,90 EUR (inkl. MwSt. und zzgl. Behördengebühren) kann mit unserem Ausfüllservice ein schriftlicher Austrittsantrag online erstellt werden. ...“ Genau diese Leistung, „Erstellen eines Antrags“, wurde von der Firma, die hinter der Webseite steht, auch erbracht, einen konkreten Kirchenaustritt bedeutet dies jedoch nicht.

Wie viele Menschen diesen Weg bereits gegangen sind, ist nach Angaben der Polizei nicht bekannt. „Klar dürfte jedoch sein, dass keiner die erhoffte, sondern nur die versprochene Leistung erhalten hat“, heißt es von der Polizei. „Genau hinzuschauen lohnt sich!“, lautet der Rat der Polizei. (mo) Tipp: Täglich informiert, was in Rheinland & NRW passiert – einfach unseren kostenlosen 24RHEIN-Newsletter abonnieren.