Kirmes in NRW: Aachen, Herne, Essen – Termine im August 2022 im Überblick

Von: Nina Büchs

Von Bude zu Bude schlendern und mit Fahrgeschäften wie einem Riesenrad fahren – das ist in NRW auch im August möglich. (IDZRW-Montage) © Chempic/Imago & YAY Images/Imago

Kirmes in NRW: Auch im August gibt es in Nordrhein-Westfalen wieder zahlreiche Kirmes- und Volksfest-Termine – unter anderem in Aachen, Herne, Essen und Dortmund.

Köln – Kinder, die mit einer Tüte gebrannter Mandeln von Bude zu Bude schlendern, lange Schlangen am Autoscooter oder vor dem neuen Highspeed-Karussell – Szenen wie diese sind nach zweijähriger Corona-Pause keine Seltenheit mehr. Auch in Nordrhein-Westfalen steigen wieder Volksfeste. Im Juli findet zum Beispiel die Rheinkirmes in Düsseldorf wieder statt. Auch im August gibt es einige Termine – unter anderem beginnt am 4. August die Cranger Kirmes in Herne, das größte Volksfest in NRW, wie 24RHEIN berichtet.

Kirmes NRW 2022: Diese Termine finden im August 2022 statt

Ob in Herne, Aachen, Bochum, Warendorf, Essen, Neuss oder Dortmund – in vielen Orten und Regionen wird es im August wieder bunt, laut und fröhlich. Die Kirmes-Termine im Überblick:

Schützenfest in Düsseldorf : Samstag, 30. Juli bis Dienstag, 2. August 2022

: Samstag, 30. Juli bis Dienstag, 2. August 2022 Jacobi Kirmes in Ascheberg (Kreis Coesfeld): Samstag, 30. Juli bis Dienstag, 2. August 2022

Samstag, 30. Juli bis Dienstag, 2. August 2022 Cranger Kirmes in Herne : Donnerstag, 4. August bis Sonntag, 14. August 2022

Donnerstag, 4. August bis Sonntag, 14. August 2022 Sommerbend in Aachen : Freitag, 12. August bis Sonntag, 21. August

: Freitag, 12. August bis Sonntag, 21. August Wendsche Kärmetze (Wenden, Südwestfalen): Samstag, 13. August, Sonntag, 14. August und Dienstag, 16. August 2022

Samstag, 13. August, Sonntag, 14. August und Dienstag, 16. August 2022 Dorffest in Bochum-Harpen : Freitag, 19. August, bis Montag, 22. August 2022

: Freitag, 19. August, bis Montag, 22. August 2022 Mariä Himmelfahrt Kirmes in Warendorf: Samstag, 20. August, bis Dienstag, 23. August 2022

Samstag, 20. August, bis Dienstag, 23. August 2022 Woddelkirmes Essen-Heisingen: Freitag, 26. August bis Sonntag, 28. August 2022

Freitag, 26. August bis Sonntag, 28. August 2022 Bartholomäuskirmes Dortmund: Freitag, 26. August bis Montag, 29. August 2022

Freitag, 26. August bis Montag, 29. August 2022 Neusser Bürger-Schützenfest: Samstag, 27. August bis Dienstag, 30. August 2022

Kirmes-Termine in NRW 2022 In NRW finden 2022 zahlreiche Feste statt – mit dabei ist die Allerheiligenkirmes in Soest, die Moerser Kirmes und die Sim Jü in Werne. 24RHEIN zeigt einen Überblick über alle Kirmes-Termine in NRW – von Juli bis November.

Auch in Düren, Düsseldorf und Paderborn wird gefeiert, die Volksfeste finden dort schon im Juli statt. Welche Volksfeste und Kirmessen im Juli in NRW stattfinden, zeigt 24RHEIN im Überblick.

Cranger Kirmes in Herne: Größtes Volksfest in NRW startet am 4. August 2022

Wann? Donnerstag, 4. bis Sonntag, 14. August 2022 (Öffnungszeiten auf der Cranger Kirmes zeigt 24RHEIN im Überblick)

Donnerstag, 4. bis Sonntag, 14. August 2022 (Öffnungszeiten auf der Cranger Kirmes zeigt 24RHEIN im Überblick) Wo? Am Rhein-Herne-Kanal, 44653 Herne

Mit über 500 Schaustellern und jährlich über vier Millionen Besuchern ist die Cranger Kirmes in Herne das größte Volksfest in Nordrhein-Westfalen. Direkt am Rhein-Herne-Kanal reihen sich im August auf der Cranger Kirmes wieder zahlreiche Fahrgeschäfte, Imbissbuden, Getränkestände und Spielbuden aneinander. Bei den Attraktionen sind 2022 unter anderem die Achterbahn „Heidi the Coaster“, das Laufgeschäft „Dschungel-Camp“ mit einem 232 Meter langen Parcours und die größte und längste transportable Achterbahn „Alpina-Bahn“ dabei.

Kirmes Aachen 2022: Aachener Sommerbend startet am 12. August

Wann? Freitag, 12. bis Montag, 22. August 2022, Öffnungszeiten von 14 bis 23 Uhr

Freitag, 12. bis Montag, 22. August 2022, Öffnungszeiten von 14 bis 23 Uhr Wo? Bendplatz Aachen, Süsterfeldstr. 36, 52072 Aachen

Der „Öcher Bend“ findet zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Sommer, statt. Die Sommerbend startet am 12. August 2022 und steigt wie üblich auf dem Bendplatz in Aachen, auf einer Gesamtfläche von 40.000 Quadratmetern. Hunderttausende Besucherinnen und Besucher schlendern dann wieder über den Rummelplatz, um Zuckerwatte oder Schokofrüchte zu naschen und mit Fahrgeschäften zu fahren.

Ein Familientag mit ermäßigten Preisen ist übrigens mittwochs geplant, zudem gibt es einen Studierendentag, an dem Studenten und Studentinnen bei Vorlage ihres Nachweises ebenfalls ermäßigte Preise erhalten. Auf der „Ladies-Night“ dürfen sich Frauen über Rabatte und Vergünstigungen freuen. (nb)