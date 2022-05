Kirmes in NRW: Termine im Mai 2022 – Düsseldorf, Krefeld, Paderborn

Von: Nina Büchs

Im Mai 2022 findet unter anderem in Düsseldorf, Paderborn, Krefeld und Minden eine Kirmes statt. (24RHEIN-Montage) © Daniel Karmann/dpa & Lino Mirgeler/dpa

Im Mai 2022 findet in einigen Städten in NRW wieder eine Kirmes statt – unter anderem in Düsseldorf, Krefeld und Paderborn. Die Termine im Überblick.

Köln – In verschiedenen Städten in NRW herrscht im Mai 2022 wieder bunter Trubel – denn die Kirmes-Saison läuft inzwischen wieder auf Hochtouren. Auch in Düsseldorf, Krefeld, Bochum oder Minden schlendern die Menschen wieder von Bude zu Bude, naschen gebrannte Mandeln oder Schokofrüchte und genießen eine Fahrt mit dem Autoscooter oder dem Karussell. 24RHEIN zeigt, welche Kirmes-Termine in NRW im Mai 2022 stattfinden.

Kirmes in NRW: Termine im Mai 2022 – Düsseldorf, Minden, Krefeld, Paderborn, Bochum

Frühlingskirmes am Tonhallenufer in Düsseldorf : Freitag, 29. April bis Sonntag, 8. Mai 2022

: Freitag, 29. April bis Sonntag, 8. Mai 2022 Maimesse Minden (größte Kirmes an der Weser): Samstag, 7. Mai bis Sonntag, 15. Mai 2022

(größte Kirmes an der Weser): Samstag, 7. Mai bis Sonntag, 15. Mai 2022 Frühjahrskirmes Bochum-Linden : Freitag, 13. Mai bis Sonntag, 15. Mai 2022

: Freitag, 13. Mai bis Sonntag, 15. Mai 2022 Sprödentalkirmes in Krefeld : Freitag, 13. Mai 2022 bis Sonntag, 22. Mai 2022

: Freitag, 13. Mai 2022 bis Sonntag, 22. Mai 2022 Lunapark Paderborn: Samstag, 14. Mai bis Sonntag, 22. Mai 2022

Samstag, 14. Mai bis Sonntag, 22. Mai 2022 Himmelfahrtskirmes Lünen: Donnerstag, 26. Mai bis Sonntag, 29. Mai 2022

Donnerstag, 26. Mai bis Sonntag, 29. Mai 2022 Himmelfahrtskirmes Witten: Donnerstag, 26. Mai bis Montag, 30. Mai 2022

Frühlingskirmes am Tonhallenufer Düsseldorf läuft bis 8. Mai 2022

Sehr beliebt ist auch die Frühlingskirmes am Tonhallenufer in Düsseldorf. Besucherinnen und Besucher können dort direkt am Rhein von Kirmesbude zu Kirmesbude schlendern, mit der „Speedy Achterbahn“ oder dem „Hollywood Star“ fahren oder die Aussicht vom Riesenrad aus begutachten. Am Freitag, 6. Mai 2022, findet auf der Frühlingskirmes in Düsseldorf bei Einbruch der Dunkelheit außerdem ein Feuerwerk statt.

Adresse: Düsseldorf Tonhallenufer, 40479 Düsseldorf

Düsseldorf Tonhallenufer, 40479 Düsseldorf Termin: Freitag, 29. April bis Sonntag, 8. Mai 2022

Freitag, 29. April bis Sonntag, 8. Mai 2022 Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 14-22 Uhr, Freitag 14-23 Uhr, Samstag 13-23 Uhr, Sonntag 13-22 Uhr

Kirmes NRW: Maimesse Minden startet am 7. Mai 2022 – größte Kirmes an der Weser

Die Mindener Maimesse ist die größte Kirmes an der Weser und beginnt am Samstag, 7. Mai auf dem Festplatz Kanzlers Weide in Minden. Kirmes-Fans finden dort unter anderem Attraktionen wie die „Konga“, die höchste Riesenschaukel der Welt. Etwas gemächlicher geht es in den Gondeln des etwa 40 Meter hohen Riesenrads zu. Der Familientag mit ermäßigten Preisen findet am Mittwoch, 11. Mai 2022 statt.

Adresse: Festplatz Kanzlers Weide, 32423 Minden

Festplatz Kanzlers Weide, 32423 Minden Termin: Samstag, 7. Mai bis Sonntag, 15. Mai 2022

Samstag, 7. Mai bis Sonntag, 15. Mai 2022 Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 15-22 Uhr, Freitag 15-23 Uhr, Samstag 14-23 Uhr, Sonntag 14-22 Uhr

Kirmes NRW: Sprödentalkirmes Krefeld beginnt am 13. Mai 2022

Die Sprödentalkirmes in Krefeld findet zweimal pro Jahr statt. Los geht es wieder ab Freitag, 13. Mai bis Sonntag, 22. Mai. Ein Familientag ist am Donnerstag, 19. Mai 2022 geplant. Ein Feuerwerk soll es am Freitag, 13. Mai und Sonntag, 22. Mai 2022 geben.

Adresse: Sprödentalplatz, 47799 Krefeld

Termin: Freitag, 13. Mai 2022 bis Sonntag, 22. Mai 2022

Öffnungszeiten: Variieren je nach Tag, freitags und samstags ist die Kirmes beispielsweise bis 24 Uhr geöffnet

Kirmes in NRW 2022: Weitere Termine in Herne, Düren, Moers, Bonn Auch im Juni, Juli und in den darauffolgenden Monaten läuft die Kirmes-Saison in NRW weiter auf Hochtouren. Weitere Kirmes-Termine 2022 in NRW finden zum Beispiel in Herne, Düren, Moers oder Bonn statt. 24RHEIN zeigt alle Termine im Überblick.

(nb) Mehr News auf der 24RHEIN-Homepage.