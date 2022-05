Kirmes NRW: Termine im Juni 2022 – Hagen, Leverkusen, Geldern

Auch im Juni 2022 finden in NRW wieder zahlreiche Kirmesseen statt. (IDZRW-Montage) © Jochen Tack/Imago & Christoph Hardt/Imago

Hagen, Kreis Kleve, Leverkusen: In einigen Regionen in NRW findet im Juni 2022 wieder eine Kirmes oder ein Volksfest statt. Die Termine im Überblick.

Hagen – In vielen Orten und Regionen in NRW finden derzeit wieder Jahrmärkte, Feste und Kirmessen statt. Nach langer Corona-Pause freuen sich viele Menschen wieder darauf, eine Fahrt mit der Achterbahn zu genießen, von Bude zu Bude zu schlendern und sich treiben zu lassen. Auch im Juni 2022 gibt es wieder zahlreiche Kirmes-Termine – unter anderem in Hagen, in Leverkusen und im Kreis Kleve. 24RHEIN zeigt, wo man im Juni 2022 Kirmes-Feeling erleben kann.

Kirmes in NRW: Termine im Juni 2022 – Geldern, Ennepetal, Hagen, Schlebusch (Auswahl)

Im Juni 2022 gibt es in verschiedenen Regionen in NRW wieder eine Kirmes – so zum Beispiel in Geldern (Kreis Kleve), Ennepetal und Gevelsberg (Ennepe-Ruhr-Kreis) sowie in Haspe (Stadtteil in Hagen). Im Juni startet zudem auch das Schützenfest in Leverkusen-Schlebusch – streng genommen handelt es sich dabei jedoch nicht um eine Kirmes. Dennoch soll es bei der Veranstaltung zahlreiche Jahrmarktsbuden geben. Außerdem treten bekannte Bands, wie die Höhner, Bläck Fööss und Köbes Underground, im nahegelegenen Wuppermannpark auf.

Die Kirmes-Termine im Juni 2022 im Überblick:

Pfingstkirmes Geldern : Samstag, 4. Juni bis Dienstag, 7. Juni 2022

: Samstag, 4. Juni bis Dienstag, 7. Juni 2022 Voerder Kirmes in Ennepetal: Samstag, 11. Juni bis Dienstag, 14. Juni 2022

Samstag, 11. Juni bis Dienstag, 14. Juni 2022 Schützenfest Schlebusch : Donnerstag, 16. Juni bis Sonntag, 19. Juni 2022

: Donnerstag, 16. Juni bis Sonntag, 19. Juni 2022 Große Hasper Kirmes: Donnerstag, 16. Juni bis Montag, 20. Juni 2022

Donnerstag, 16. Juni bis Montag, 20. Juni 2022 Kirmes in Gevelsberg: Freitag, 24. Juni bis Dienstag, 28. Juni 2022

Kirmes in NRW: Pfingstkirmes Geldern (Kreis Kleve) startet am 4. Juni 2022

Die Pfingstkirmes in Geldern ist auch bekannt als die größte Pfingstkirmes am Niederrhein. Sie startet am Samstag, 4. Juni 2022. Besucherinnen und Besucher können dann vier Tage lang turbulente Fahrgeschäfte wie zum Beispiel die Riesenschaukel „Best XXL“ erleben. Die Schaukel erreicht eine Höhe von bis zu 45 Metern und schwingt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 126 km/h hin und her. Auch das Überkopffahrgeschäft „Fighter“ steht für Nervenkitzel und Action – ein sogenannter Propeller, an dessen Enden die Fahrgäste sitzen, dreht sich dabei mit einer Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h um die eigene Achse.

Wann? Samstag, 4. Juni bis Dienstag, 7. Juni 2022

Wo? Vom Nordwall bis zum Ende des Ostwalls in 47608 Geldern

Kirmes in NRW: Am 11. Juni 2022 startet die Voerder Kirmes in Ennepetal (Ennepe-Ruhr-Kreis)

Die Voerder Kirmes ist das einzige Volksfest in Ennepetal. Sie startet am 11. Juni 2022 auf der Lindenstraße und auf dem Voerder Kirmesplatz. Am Montag, 13. Juni, soll es dort einen Familientag mit stark ermäßigten Preisen geben, am Dienstag ist ein Abschlussfeuerwerk geplant, heißt es auf der Facebook-Seite „Heimatverein Voerde in Ennepetal e.V“.

Wann? Samstag, 11. Juni bis Dienstag, 14. Juni 2022

Wo? Lindenstaße, 58256 Ennepetal

