Kirmes in NRW: Termine im Juli 2022 im Überblick – Paderborn, Düsseldorf, Düren

Von: Nina Büchs

Teilen

In NRW finden auch im Juli 2022 wieder zahlreiche Volksfeste und Kirmessen statt. (IDZRW-Montage) © Martin Gerten/dpa & Andreas Dunker/dpa

Münster, Düsseldorf, Paderborn: In vielen Städten in NRW findet im Juli 2022 wieder eine Kirmes statt. 24RHEIN zeigt die Termine im Überblick.

Köln – Freudige Schreie, die aus den Fahrgeschäften dringen, Besucher, die mit Zuckerwatte von Stande zu Stand schlendern – die Kirmes-Saison in NRW ist in vollem Gange. Auch in Städten wie Düsseldorf, Paderborn und Münster und Düren findet im Juli nun wieder eine Kirmes statt. 24RHEIN zeigt die Kirmes-Termine im Juli im Überblick.

NRW: Kirmes-Termine im Juli 2022 im Überblick (Auswahl)

Mesumer Kirmes in Rheine: Freitag, 1, Juli bis Sonntag, 3. Juli 2022

Freitag, 1, Juli bis Sonntag, 3. Juli 2022 Mölmsche Kirmes in Mülheim an der Ruhr: Freitag, 8. Juli bis Montag, 11. Juli 2022

Freitag, 8. Juli bis Montag, 11. Juli 2022 Sommersend in Münster : Donnerstag, 14. Juli bis Montag, 18. Juli 2022

: Donnerstag, 14. Juli bis Montag, 18. Juli 2022 Rheinkirmes in Düsseldorf : Freitag, 15. Juli bis Sonntag, 24. Juli 2022

: Freitag, 15. Juli bis Sonntag, 24. Juli 2022 Libori in Paderborn: Samstag, 23. Juli bis Sonntag, 31. Juli 2022

Samstag, 23. Juli bis Sonntag, 31. Juli 2022 Schützenfest in Düsseldorf : Samstag, 30. Juli bis Dienstag, 2. August 2022

: Samstag, 30. Juli bis Dienstag, 2. August 2022 Jacobi Kirmes in Ascheberg (Kreis Coesfeld): Samstag, 30. Juli bis Dienstag, 2. August 2022

Samstag, 30. Juli bis Dienstag, 2. August 2022 Annakirmes Düren: Samstag, 30. Juli bis Sonntag, 7. August 2022

Im August startet außerdem auch wieder die Cranger Kirmes in Herne. Alle Kirmes-Termine in der Saison 2022 in NRW zeigt 24RHEIN in einer Übersicht.

Kirmes in Düsseldorf: Rheinkirmes startet am 15. Juli 2022

Nach zwei Jahren Pandemie kann die populäre Rheinkirmes in Düsseldorf wieder stattfinden. Auf der größten Kirmes am Rhein reihen sich auf den Rheinwiesen im Juli wieder 300 Schausteller mit ihren Kirmesbuden und Fahrgeschäften aneinander. Mit dabei sind 2022 bei den Fahrgeschäften übrigens fünf Neuheiten – darunter das Karussell „Gladiator“ mit einer Höhe von 60 Metern und einer Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h. Weitere Infos zu Öffnungszeiten auf der Rheinkirmes Düsseldorf zeigt 24RHEIN im Überblick.

Wo? Festwiese (Rheinwiesen), Kaiser-Wilhelm-Ring 49, 40545 Düsseldorf

Wann? Freitag, 15. Juli bis Sonntag, 24. Juli 2022

Kirmes in Paderborn: Libori beginnt am 23. Juli 2022

Das traditionsreiche Fest „Libori“ in der Paderborner Innenstadt ist eines der größten und ältesten Volksfeste in Deutschland. Die Wurzeln des Volksfests reichen bis ins Jahr 836 zurück, heißt es dazu auf der Website der Stadt Paderborn. Im Juli herrscht in Paderborn dann auf einer Kirmesmeile mit einer Länge von über drei Kilometern also wieder bunter Trubel, an dem sich jährlich etwa 1,5 Millionen Besucher erfreuen. Mit dabei sind 2022 auch wieder zahlreiche Fahrgeschäfte – unter anderem der 80 Meter hohe Kettenflieger „Jules-Verne-Tower“ und die Geisterbahn „Schloss Dracula“.

Wo? Liboriberg, 33098 Paderborn

Wann? Samstag, 23. Juli bis Sonntag, 31. Juli

Kirmes in Münster: Sommersend 2022 mit Familientag

Der Sommersend in Münster ist weit über die Stadtgrenzen bekannt. Das beliebte Volksfest findet dreimal im Jahr statt – das kommende Event startet am 14. Juli 2022. Kirmes-Fans können sich dort dann wieder auf zahlreiche Attraktionen und Fahrgeschäfte freuen. Zudem findet am 14. Juli ein Familientag statt. Auch ein Feuerwerk wird es geben – geplant ist dieses am Freitag, 15. Juli 2022.

Wo? Schlossplatz 109 m, 48143 Münster

Schlossplatz 109 m, 48143 Münster Wann? Donnerstag, 14. Juli bis Montag, 18. Juli 2022