Klaus Maria Brandauer tritt Heine-Gastprofessur an

Klaus Maria Brandauer, österreichischer Schauspieler und Regisseur. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Der österreichische Schauspieler Klaus Maria Brandauer tritt Ende März seine Gastprofessur an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf an. Brandauer werde am 30. März und 27. April Vorlesungen halten, teilte die Universität am Dienstag mit. Der 78-jährige Weltstar holt damit die schon für 2020 angekündigte und wegen Corona verschobene Gastprofessur nach.

Düsseldorf - Überschrieben hat Brandauer seine Professur mit dem Titel „Liebe, Revolution, Europa“. In seiner ersten Vorlesung wolle er über das Thema „Als Poet im Widerstand - Zeitgenosse Heinrich Heine“ referieren, hieß es weiter.

Der vielfach prämierte Brandauer ist seit 1972 Ensemblemitglied und Regisseur am Wiener Burgtheater. Zu Kino-Weltruhm gelangte er mit Rollen in „Mephisto“, „Jenseits von Afrika“ und dem James-Bond-Film „Sag niemals nie“.

Die Gastprofessur der Düsseldorfer Universität wird seit mehr als 30 Jahren an prominente und meinungsstarke Persönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum verliehen. Heine-Professuren hatten unter anderem Schriftstellerin Juli Zeh, Liedermacher Wolf Biermann, Ex-Außenminister Joschka Fischer und Altbundespräsident Joachim Gauck inne. dpa