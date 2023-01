Klimakleber blockieren Straße – zwei Autofahrer machen kurzen Prozess

Nachdem sich die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ auf die Aachener Straße geklebt hatten, wurden zwei Autofahrer handgreiflich. © Oliver Berg/dpa

Bei einem Protest von Klimaklebern auf der Aachener Straße in Köln wurden zwei Autofahrer jetzt handgreiflich.

Köln – Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ haben sich am Freitag (20. Januar) auf eine Hauptverkehrsstraße in Köln festgeklebt. Die Polizei benötigte etwa eineinhalb Stunden, um zwei festgeklebten Aktivisten loszubekommen und die Straße zu räumen. Drei weitere saßen lediglich auf der Straße und waren nicht festgeklebt. Vor dem Eintreffen der Polizei versuchten zwei Autofahrer selbstständig, die Aktivisten von der Straße zu zerren, berichtet 24RHEIN.

Aktivisten kleben sich auf Straße und verursachen Stau in Köln

Durch die Protestaktion sei es zu einem längeren Verkehrsstau gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Die Aachener Straße zählt zu einer der Hauptverkehrsstraßen in Köln. An der Kreuzung Aachener Straße/Gürtel fahren neben Autos auch zahlreiche Bahnen der KVB: KVB-Linie 7, KVB-Linie 13 und KVB-Linie 1. Beim Eintreffen der Polizei seien laut dpa die Personalien der fünf Beteiligten aufgenommen worden. (spo mit dpa)