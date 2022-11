Taxifahrer rast im Stau mit 100 km/h über Standstreifen auf der A57

Der 61-jährige Taxifahrer ist auf dem Standstreifen der A57 mit 100 km/h durch einen Stau gefahren. © Frank Hoermann/Sven Simon/imago

Am Donnerstag wurde die Polizei auf ein Taxi auf der A57 in Köln aufmerksam. Der Fahrer soll mit 100 km/h über den Standstreifen durch einen Stau gerast sein.

Köln – Ein Kölner Streifenteam hat am Donnerstagmorgen, 3. November, 2022, einen 61-jährigen Taxifahrer auf der A57 in Köln gestoppt, der laut Polizei im Stau mit über 100 km/h über den Standstreifen gefahren sein soll. Der Mann habe die Polizisten, die in Höhe des Rastplatzes Esch in Fahrtrichtung Köln auf dem linken Fahrstreifen im Stau standen, mit hoher Geschwindigkeit überholt. Daraufhin nahmen die Polizisten die Verfolgung mit Blaulicht und Martinshorn auf, berichtet 24RHEIN.

Köln: Taxifahrer rast auf A57 mit 100 km/h durch den Stau

Erst in Höhe der Anschlussstelle Chorweiler bremste der 61-jährige Taxifahrer verkehrsbedingt stark ab und hielt nach einem Blick in den Rückspiegel an. Laut Polizei saß der Mann alleine im Auto. Die Polizisten beschlagnahmten Führer- und Personenbeförderungsschein und leiteten Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Nach der Beschlagnahme nahm der 61-Jährige auf dem Beifahrersitz des von ihm bestellten Abschleppwagens Platz.

