Autofahrerin plötzlich bewusstlos: Mutiger Retter reagiert sofort

Von: Benjamin Stroka

Die Rettungskräfte mussten die Frau wiederbeleben (Symbolbild). © Eduard Bopp/Imago

In Köln hat am Dienstag eine Frau am Steuer ihres Toyotas das Bewusstsein verloren. Ein mutiger Mann griff sofort ein – und wurde zum Held.

Köln – Heldenhafte Tat in Köln: Ein 41 Jahre alter Mann hat am Dienstag mutmaßlich einer Frau das Leben gerettet und einen schweren Unfall in Köln-Eil verhindert. Im Auto vor ihm hatte eine 72 Jahre alte Frau aus Köln am Steuer das Bewusstsein verloren. Der Mann setzte seinen Wagen davor und bremste den führerlosen Toyota bis zum Stillstand. Danach leistete er mit einem anderen Zeugen Erste Hilfe, bis Rettungskräfte eintrafen, die die Frau wiederbeleben konnten. Die Polizei spricht lobend von einem „beherzten Eingreifen“, berichtet 24RHEIN.

Köln: Mann wird zum Held und rettet bewusstlose Autofahrerin

Die 72-jährige Frau fuhr mit ihrem Toyota am Dienstagnachmittag (16. August) über den Heumarer Mauspfad. Nach aktuellen Erkenntnissen kam es danach zu einem internistischen Notfall, bei dem die Frau am Steuer das Bewusstsein verlor. „Ihr Fahrzeug war in Schlangenlinie ‚weitergefahren‘ und rechts und links mehrfach über Grünstreifen und Radweg gerollt“, teilt die Polizei Köln mit.

Direkt hinter der Frau fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 41 Jahre alter Mann in Richtung Köln/Bonn Flughafen. Als er bemerkte, dass im Wagen vor ihm etwas nicht stimmen konnte, reagierte er sofort. Er setzte sein Auto direkt vor den Toyota der Frau und bremste diesen damit Stoßstange an Stoßstange langsam bis zum Stillstand herunter.

Köln: Bewusstlose Frau musste wiederbelebt werden

„Zusammen mit einem weiteren Zeugen holte er die Bewusstlose aus dem Wagen und leistete Erste Hilfe“, berichtet die Polizei weiter. Rettungskräfte der Feuerwehr konnten die 72-Jährige danach wiederbeleben. Die Frau wird aktuell noch intensivmedizinisch betreut. Ihr Zustand ist laut Angaben der Ärzte aber stabil. (bs/ots)