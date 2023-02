Kölns Bevölkerung wird wachsen – das hat besonderen Grund

Von: Johanna Werning

Köln wächst, vor allem in Rodenkirchen und Chorweiler soll die Bevölkerung deutlich ansteigen. Das hat einen besonderen Grund.

Köln – Köln ist die viertgrößte Stadt in Deutschland. In der Domstadt leben 1.072.306 Menschen (Stand 31. Dezember 2021). Doch in den nächsten Jahren soll Köln weiter wachsen. Das geht aus der städtischen Bevölkerungsvorausberechnung hervor. Bis zum Jahr 2050 soll Kölns Bevölkerung insgesamt um 38.100 Personen (+3,6 Prozent) steigen, berichtet 24RHEIN.

Bevölkerung in Köln wächst – vor allem in Rodenkirchen und Chorweiler

Besonders in den nächsten Jahren soll Köln deutlich wachsen. Allein bis 2035 geht die Stadt davon aus, dass es einen Zuwachs von rund 34.500 Kölnern gibt. Das entspricht einem Zuwachs von und 3,2 Prozent. Vor allem die Bevölkerungszahlen in den beiden Stadtbezirken Köln-Rodenkirchen und Köln-Chorweiler sollen enorm steigen. In Rodenkirchen soll der Stadtbezirk um 9,9 Prozent wachsen, in Chorweiler geht die Stadt von einem Anstieg von 8,7 Prozent aus.

Anders sieht der Trend in den Stadtbezirken Köln-Lindenthal und Köln-Nippes und. Während Köln-Lindenthal immerhin noch um 1,2 Prozent wächst, steigt die Bevölkerung im Stadtbezirk Köln-Nippes so gut wie überhaupt nicht.

Stadtbezirk Bevölkerungszahl 2021 Bevölkerungszahl 2035 (Zuwachs in %) Innenstadt: 124.926 127.600 (2,2%) Rodenkirchen: 108.941 119.700 (9,9%) Lindenthal: 151.343 153.100 (1,2%) Ehrenfeld: 108.480 111.800 (3,1%) Nippes: 116.151 116.200 (0,0%) Chorweiler: 81.832 89.000 (8,7%) Porz: 112.903 116.500 (3,2%) Kalk: 119.572 121.600 (1,7%) Mülheim: 148.158 151.500 (2,3%) Gesamt: 1.072.306 1.107.000 (3,2%)

Viel mehr Kölner in Rodenkirchen und Chorweiler – das hat einen Grund

Aber warum ist das so? „Die Zuzüge wiederum sind wesentlich beeinflusst durch den geplanten Wohnungsbau“, erklärt die Stadt. Und in dem Punkt stechen vor allem die beiden Stadtbezirke Rodenkirchen und Chorweiler hervor, so die Stadt weiter. „Das liegt vor allem an großen Wohnbauprojekten wie Parkstadt Süd im Stadtbezirk Rodenkirchen (2.800 Wohneinheiten bis 2035) und Kreuzfeld in Chorweiler (3.000 Wohneinheiten bis 2035)“, heißt es in dem Papier.

Die Parkstadt-Süd ist „Kölns größtes Stadtentwicklungsprojekt der kommenden Jahre“, erklärt diee Stadt. Es entsteht zwischen Bayenthal und Raderberg. Auf dem Gelände werden insgesamt 3400 Wohneinheiten für 7700 Menschen gebaut und etwa 4300 Arbeitsplätze geschaffen. Zum Gebiet gehören unter anderem der ehemalige Güterbahnhof Bonntor, die frühere Dom-Brauerei und der Kölner Großmarkt, der nach Marsdorf umzieht.

Köln-Kreuzfeld: Gigantisches Bauprojekt

Und auch bei Köln-Kreuzfeld handelt es sich um ein gigantisches Bauprojekt. Neben dem Stadtteil Blumenberg gibt es ein Areal von etwa 80 Hektar Ackerfläche, auf dem der neue Stadtteil entstehen soll. Schon als Chorweiler in den 60er Jahren gebaut wurde, gab es erste Überlegungen für die weitere Erschließung. Nun ist klar, wie Kreuzfeld aussehen soll. Der Plan: Der Stadtteil besteht aus mehreren Mini-Veedeln, die einen eigenen zentralen Platz haben und dann mit umlaufenden Straßen, Fuß- und Radwegen verbunden werden. (jw)