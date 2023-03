In Köln sind die Brücken grün gestrichen – und das hat einen besonderen Grund

Von: Johanna Werning

In Köln sind die meisten Brücken grün (Archivbild) © Jochen Tack/Imago

Die meisten Brücken in Köln haben einen ganz besonderen Farbton. Die Farbe wurde sogar nach den Kölner Brücken benannt. Doch warum ist das so?

Köln – Gleich mehrere Brücken verbinden die beiden Rheinseiten in Köln. Neben der Rodenkirchener Brücke gibt es unter anderem auch die Severinsbrücke und die Mülheimer Brücke am Kölner Rhein. Dabei fällt auf: Die meisten Kölner Brücken haben den gleichen Anstrich. Gleich fünf Brücken sind grün.

Der Fachausdruck für das sogenannte „Kölner Brückengrün“ heißt „Chromoxidgrün“ und soll an die Freiheitsstatue oder an antike Statuen erinnern. Und damit nicht genug. 24RHEIN berichtet, dass die grünen Brücken in Köln einen besonderen Grund haben – und der hängt mit niemand geringerem als Konrad Adenauer zusammen.