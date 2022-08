Köln: Alles in Pink fürs perfekte Selfie – neuer Cologne Pop-up-Beach eröffnet

Von: Nina Büchs

BADASS Eventstyling, ein Creative Studio, hat in Köln eine Welt ganz in Pink geschaffen. (24RHEIN-Montage) © JEREMY MOELLER

Pink, so weit das Auge reicht – mit dem neuen Cologne Pop-up-Beach wurde eine ganz neue Welt in Köln erschaffen. Infos zur neuen Selfie-Location im Überblick.

Köln – In Liegestühlen sitzen und kühle Drinks genießen – das geht bereits in zahlreichen Strandbars in Köln. Im Stadtbezirk Köln-Ehrenfeld hat nun jedoch eine ganz außergewöhnliche Beachbar eröffnet – die Location ist der neue Selfie-Hotspot schlechthin. Denn auf 400 Quadratmetern wurde dort eine Welt komplett in Pink aufgebaut – der Cologne Pop-up-Beach. Es gibt pinke Liegestühle, einen pinken Strand, einen Food-Corner, DJ-Sessions – und dem Jahr 2022 angemessen – auch Tiktok-Choreos. Infos zum Event in Köln im Überblick.

Was? Cologne Pop-Up-Beach in Köln

Cologne Pop-Up-Beach in Köln Wo? DIE HALLE Tor 2, Girlitzweg 30, 50829 Köln (Stadtbezirk Köln-Ehrenfeld)

DIE HALLE Tor 2, Girlitzweg 30, 50829 Köln (Stadtbezirk Köln-Ehrenfeld) Wann? Bis einschließlich Mittwoch, 17. August 2022

Köln: Cologne Pop-up-Beach als neuer Selfie-Hotspot – das ist dort geboten

Noch bis einschließlich 17. August erwartet die Besucher dort ein vielfältiges Programm, berichtet 24RHEIN. Besucherinnen und Besucher können dabei dutzende Fotos machen, pinke Drinks schlürfen, Leckereien an der Food-Corner probieren und zu DJ-Sessions tanzen. Das Programm im Überblick:

Pinker Strand

Food-Corner

DJ Sessions

Chill Area

Pinke Drinks

Tattoo-Corner

Styling

Goodiebags

TikTok-Choreos

Köln: Cologne Pop-up-Beach ganz in Pink eröffnet – was steckt hinter der Idee?

Angelehnt ist die Strandwelt in pink übrigens an das Konzept von sogenannten „Instagram-Museen“. Dabei werden ganze Welten in grellen, bunten Farben geschaffen, um die Kulisse für das perfekte Instagram-Foto zu bieten. „Instagram Museen sind ein weltweiter Trend. Wir wollten die Mechanik aufgreifen und auf ein Pop-Up-Format übertragen“, so die Veranstalterinnen Jenny Hodge und Marnie Assenmacher gegenüber 24RHEIN.

Soweit so gut. Aber ist der Cologne Pop-up-Beach in Köln nur der Anfang? Könnte es künftig auch weitere, ähnliche Selfie-Pop-Up-Locations geben? „Mit diesem Format haben wir unser erstes eigenes Event umgesetzt und können uns durchaus vorstellen, mit weiteren Formaten an den Start zu gehen“, sagen die beiden Veranstalterinnen.

Köln: Cologne Pop-up-Beach bis 17. August – wie viel kostet der Eintritt?

Fest steht: Wer den Cologne Pop-up-Beach besuchen will, braucht ein Ticket. Das Ticket kann online erworben werden und kostet dort 16,32 Euro für drei Stunden Aufenthalt. Zusätzlich zum „Beachpass regular“ gibt es unter anderem am Wochenende auch einen Beachpass Saturday Extended für 26,84 Euro.

Regulärer Eintrittspreis für 3 Stunden: 16,32 Euro (Verkaufspreis online)

„Extended“ Tarif am Samstag für 5 Stunden : 26,84 Euro (Verkaufspreis online)

Köln: Cologne Pop-up-Beach in Halle Tor 2 – die Öffnungszeiten im Überblick

Montags bis freitags von 13 bis 19 Uhr

Samstags und sonntags von 12 bis 22 Uhr

