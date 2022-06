Corona-Inzidenz in Köln steigt wieder – welche Folgen das haben könnte

Von: Oliver Schmitz

Köln wurde von der Corona-Sommerwelle getroffen. Die Inzidenz stieg zuletzt wieder stark an, gleichzeitig werden die Intensivbetten knapp. Zahlen im Überblick.

Köln – Im Gegensatz zu den Vorjahren macht die Corona-Pandemie 2022 keine „Sommerpause“. Anstatt sinkender Zahlen gab es zuletzt wieder steigende Inzidenzen – und das deutlich. Auch in Köln gibt es einen klaren Aufwärtstrend bei den Corona-Zahlen. Die Inzidenz nähert sich so langsam wieder der 1000er-Marke. Die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach befürchtete Sommerwelle ist nun also voll da. So ist die aktuelle Lage in der Domstadt.

Corona in Köln: Die wichtigsten Zahlen im Überblick

Inzidenz : 770,8

: 770,8 Neuinfektionen : 466

: 466 Corona-Fälle aktuell : 8352 (letzte 7 Tage)

: 8352 (letzte 7 Tage) Corona-Fälle insgesamt : 374.881

: 374.881 Todesfälle insgesamt : 1071 (+1)

: 1071 (+1) Freie Intensivbetten : 14 von 254 (5,51 Prozent)

: 14 von 254 (5,51 Prozent) Quelle: LZG. NRW und DIVI, Stand: 27. Juni 2022

Seit Ende Mai steigen auch in Köln die Corona-Zahlen wieder deutlich an, berichtet 24RHEIN. Während die 7-Tage-Inzidenz am 30. Mai noch bei 211 lag, gibt es nun 770,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Stand 27. Juni 2022). Die Tage zuvor lag der Wert sogar über 800. Jedoch ist die Genauigkeit der Werte fraglich. Das städtische Gesundheitsamt vermutet, dass die Dunkelziffer der Corona-Infektionen in Köln „um ein Vielfaches höher liegt als die Zahl der tatsächlich gemeldeten Fälle“.

In Köln gibt es nur noch sehr wenige Intensivbetten, die auch einige Corona-Patienten benötigen. (IDZRW-Montage) © Westend61/Imago & Ole Spata/dpa

Köln: Corona-Zahlen steigen – hat das bald Folgen?

Angesichts der Vergangenheit kommt mit den steigenden Corona-Zahlen in Köln schnell die Frage nach den möglichen Konsequenzen hoch. Nach aktuellem Stand gibt es keine direkten Maßnahmen, die durch die vielen Neuinfektionen in der Domstadt gezogen werden. Denn die aktuellen Corona-Regeln für Nordrhein-Westfalen sehen dafür keinen Mechanismus mehr vor.

Doch komplett ausgeschlossen sind baldige Corona-Verschärfungen in Köln nicht. Einerseits gibt es rein theoretisch weiterhin die Möglichkeit der Hotspot-Regelung, auch wenn die alte Landesregierung diese bislang abgelehnt hatte. Andererseits läuft am Donnerstag (30. Juni) die aktuelle Corona-Schutzverordnung des Landes NRW aus. Angesichts der schnell steigenden Zahlen im ganzen Bundesland könnte es möglicherweise eine Anpassung der Corona-Regeln geben, auch wenn das aktuell al.s unwahrscheinlich gilt.

Corona Köln: Aktuelle Inzidenz-Entwicklung

Datum Inzidenz 28. Juni 2022 Noch unbekannt 27. Juni 2022 770,8 26. Juni 2022 820,4 25. Juni 2022 819,9 24. Juni 2022 794,2 23. Juni 2022 733,4 22. Juni 2022 674,7 21. Juni 2022 647,2 20. Juni 2022 591,0 19. Juni 2022 559,3 18. Juni 2022 548,8 17. Juni 2022 520 16. Juni 2022 539,7 15. Juni 2022 564,7

Corona-Zahlen in NRW: Aktualisierung an Wochenenden und Feiertagen entfällt Seit dem 25. Juni 2022 kann die Übermittlung von Corona-Neuinfektionen durch die Gesundheitsämter an das LZG.NRW samstags, sonntags und an Feiertagen entfallen. Das LZG.NRW leitet an diesen Tagen auch keine Daten an das RKI weiter. Die ausstehenden Übermittlungen werden am jeweils darauffolgenden Arbeitstag nachgeholt. Die Corona-Meldelage wird entsprechend samstags, sonntags und an Feiertagen nicht mehr aktualisiert. Montags sowie am Tag nach einem oder mehreren Feiertagen wird der Datenstand des jeweils letzten Übermittlungstages mit dem Datum des Folgetags, 0 Uhr dargestellt. Quelle: LZG. NRW

(os)