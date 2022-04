Köln: Daimler-Oldtimer in gestohlen – Cabrio ist sündhaft teuer

Von: Thomas Kemmerer

Dieser Oldtimer wurde aus einer Tiefgarage in Köln-Lindenthal gestohlen. © Polizei Köln

In Köln-Lindenthal wird ein 100.000 Euro teurer Daimler-Benz 280 SE vermisst. Der Mercedes-Oldtimer wurde aus einer Tiefgarage gestohlen.

Köln – Ein echtes Schmuckstück wurde in Köln gestohlen. Es handelt sich um einen schwarzen Daimler-Benz Cabrio 280 SE im Wert von 100.000 Euro. Der Oldtimer wurde aus einer Tiefgarage in Lindenthal geklaut. Jetzt fahndet die Polizei öffentlich nach dem Auto, berichtet 24RHEIN.

Köln: Teurer Mercedes-Oldtimer in Lindenthal gestohlen

Wie die Polizei Köln mitteilt, wurde der Diebstahl vom 52-jährigen Besitzer am Dienstagabend (12. April) bemerkt. Der Mercedes-Oldtimer stand in einer Tiefgarage an der Decksteiner Straße in Köln-Lindenthal. „Als Tatzeitraum kommen die letzten drei Wochen in Betracht“, so die Polizei.

Es werden dringend Zeugen gesucht, die möglicherweise die Tat beobachtet haben oder etwas zum Verbleib des Oldtimers wissen. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bs/ots)